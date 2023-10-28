В США прошел украинский адвокационный саммит — итоги

Участники адвокационного саммита по Украине в США. Фото: Ульяна Сторощук

Более 500 украинцев из всей Америки собрались в Вашингтоне, чтобы адвокатировать поддержку Украины в Конгрессе США. Через два дня волонтеры, активисты и неравнодушные американцы провели по меньшей мере 200 встреч с представителями законодательного органа США.

Какие темы поднимались на саммите и поддержка кого из конгрессменов наибольшая — узнавала журналистка Новини.LIVE из США.

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В первую очередь украинцы хотели поблагодарить за постоянную поддержку США, кроме того, отмечали, что война до сих пор продолжается и помогать Украине сейчас — это бороться с терроризмом, геноцидом и похищением детей.

Резолюции о признании геноцида, который сейчас совершает Россия в Украине, о похищении и наказании за похищение детей, о восстановлении Украины за замороженные российские активы за рубежом и о победе Украины с возвращениями территорий 1991 года — документы, подписание которых просили украинцы американских законодателей. Это были единоличные встречи с законодателями или их представителями.

Украинский адвокационный саммит в США. Фото: Ульяна Сторощук

Украинский адвокационный саммит в США. Фото: Ульяна Сторощук

Украинский адвокационный саммит в США. Фото: Ульяна Сторощук

Украинский адвокационный саммит в США. Фото: Ульяна Сторощук

Украинский адвокационный саммит в США. Фото: Ульяна Сторощук 1/5 _ 5

"Мы встретились с сенатором Марком Келли. Мы обсудили вопросы обучения украинских пилотов в нашем Штате. Нам важно, чтобы эти учения проходили на постоянных основе, чтобы это не была одноразовая акция, и мы пытались получить гарантии от американских законодателей, что будет именно так", — говорит представитель делегации из Аризоны и основатель фонда "Кактус и Тризуб" Айрин Эмрайн.

Адвокацию также проводят и украинские военные, которые на неделю приехали в Америку и имеют ряд встреч. Безусловно благодарят, говорят, что Америка в войне с Россией играет решающую роль, и поддержка здесь важна и нужна.

Дискуссионная панель саммита. Фото: Новини.LIVE

Участники адвокационного украинского саммита в США. Фото: Новини.LIVE

Украинский адвокационный саммит в США. Фото: Новини.LIVE

Участники адвокационного украинского саммита. Фото: Новини.LIVE 1/4 _ 4

"Украина сейчас борется за демократию для всего мира. Дайте нам оружие! Однако, если Украине сейчас не поставлять оружие, украинские солдаты закончатся, кто тебе будет защищать свободу всего мира? Готовы ли американцы брать в руки оружие и воевать?" — озвучивает вопрос, с которым пришла к конгрессменам и сенаторам военнослужащая ВСУ Андриана Арехта.

А напоследок в Америке в поддержку Украины развернули самый большой сине-желтый флаг.

Развертывание самого большого флага Украины. Фото: Новини.LIVE

Напомним, экспосол США в Украине эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал, как можно вернуть оккупированные Россией территории и возможно ли проведение выборов в Украине.