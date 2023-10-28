У США пройшов український адвокаційний саміт — підсумки

Учасники адвокаційного саміту щодо України у США. Фото: Уляна Сторощук

Понад 500 українців із цілої Америки зібрались у Вашингтоні, щоб адвокатувати підтримку України у Конгресі США. За два дні волонтери, активісти та небайдужі американці провели щонайменше 200 зустрічей із представниками законодавчого органу США.

Які теми піднімались на саміті та підтримка кого із конгресменів є найбільшою — дізнавалась журналістка Новини.LIVE зі США.

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У першу чергу українці хотіли подякувати за постійну підтримку США, та окрім того наголошували, що війна досі триває і допомагати Україні нині — це боротись із тероризмом, геноцидом та викраденням дітей.

Резолюції щодо визнання геноциду, який нині вчиняє Росія в Україні, щодо викраденні та покарання за викрадення дітей, щодо відбудови України за заморожені російські активи за кордоном та щодо перемоги України із поверненнями територій 1991 року — документи, підписання яких просили українці американських законодавців. Це були одноосібні зустрічі із законодавцями або їхніми представниками.

Український адвокаційний саміт у США. Фото: Уляна Сторощук

Український адвокаційний саміт у США. Фото: Уляна Сторощук

Український адвокаційний саміт у США. Фото: Уляна Сторощук

Український адвокаційний саміт у США. Фото: Уляна Сторощук

Український адвокаційний саміт у США. Фото: Уляна Сторощук 1 / 5

"Ми зустрілись із сенатором Марком Келлі. Ми обговорили питання навчання українських пілотів у нашому Штаті. Нам важливо, щоб ці навчання відбувались на постійні основі, щоб це не була одноразова акція, і ми намагалися отримати гарантії від американських законодавців, що буде саме так", — каже представниця делегації з Арізони та засновниця фонду "Кактус і Тризуб" Айрін Емрайн.

Адвокацію також проводять і українські військові, які на тиждень приїхали до Америки і мають тут низку зустрічей. Безумовно дякують, кажуть, що Америка у війні із Росією відіграє вирішальну роль, і підтримка тут є важливою і потрібною.

Дискусійна панель саміту. Фото: Новини.LIVE

Учасники адвокаційного українського саміту у США. Фото: Новини.LIVE

Український адвокаційний саміт у США. Фото: Новини.LIVE

Учасники адвокаційного українського саміту. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

"Україна нині виборює демократію для цілого світу. Дайте нам зброю! Однак, якщо Україні нині не постачати зброю, українські солдати закінчаться, хто тобі буде захищати свободу всього світу? Чи готові будуть американці брати до рук зброю та воювати?", — озвучує питання із яким прийшла до конгресменів та сенаторів військовослужбовиця ЗСУ Андріана Арехта.

А наостанок в Америці на підтримку України розгорнули найбільший синьо-жовтий стяг.

Розгортання найбільшого прапору України. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, експосол США в Україні ексклюзивно для Новини.LIVE розповів як можливо повернути окуповані Росією території та чи можливе проведення виборів в Україні.