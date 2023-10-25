Що українські військові розповіли американським політикам на адвокаційному саміті — деталі

Український саміт у США. Фото: razomforukraine.com

Ситуація на фронті, підтримка, та що потрібно Україні для перемоги. Всі ці питання порушували на третьому адвокаційному саміті з підтримки України. Українські військові мали змогу поспілкуватися з американськими політиками.

Ексклюзивні деталі військові розповіли спеціально для Новини.LIVE.

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Щоб питання України залишалось на порядку денному у США, потрібно постійно нагадувати, за які цінності бореться Україна.

"Україна сьогодні воює не лише заради того, щоб забезпечити собі свободу, але також Україна забезпечує стабільність Європи та Заходу. Україна бореться за свободу та демократію не тільки свої, а також свободу та демократію Заходу", — розповідає військовослужбовиця ЗСУ Андріана Арехта.

Україна потребує продовження допомоги — зокрема, закрити небо, адже в країні досі немає жодного міста, в якому було б на 100% безпечно під час ракетних обстрілів. Також понад 20 000 дітей, яких викрала Росія, необхідно повернути додому.

Американські військові вважають, що Україна має проводити більш серйозні тренування на своїй території. Однак, як повідомила Андріана Арехта, інтенсивність бойових дій не дозволяє проводити навчання, як в США.

"У нас немає часу пройти, наприклад, як в американській армії, рейнджер-курс і здати на зелений берет протягом року. У нас закінчуються люди насправді", — каже Андріана.

Продовжити підтримку для України

На думку військових, важливо доносити до Америки те, що відбувається в Україні, аби ті не забували, наскільки Україна потребує допомоги.

"Ця підтримка важлива для нас. Оскільки ми боремося за виживання, то воюватимемо до кінця в будь-якому випадку. Та без цієї підтримки у нас будуть значно більші жертви серед військових та серед цивільних", — розповідає молодший сержант роти вогневої підтримки 11-го батальйону 112-ї окремої бригади Територіальної оборони Ігор Семакін.

Військові дуже прискіпливо слідкують за законодавчим процесом в Конгресі. І хоча в Сенаті підтримка України сильна в обох партіях, у Палаті представників багато республіканців не підтримують допомогу Україні.

"Наша робота спрямована на те, щоб донести в основному до республіканців Палати, чому це важливо для України, для всього світу і для Сполучених Штатів", — пояснює Ігор Семакін.

Нагадаємо, експосол США в Україні розповів в ексклюзивному інтервʼю Новини.LIVE, що єдиний спосіб повернути окуповані Росією території — це витіснити росіян військовим шляхом.