Что украинские военные рассказали американским политикам на адвокационном саммите — детали

Украинский саммит в США. Фото: razomforukraine.com

Ситуация на фронте, поддержка и что нужно Украине для победы. Все эти вопросы поднимали на третьем адвокационном саммите по поддержке Украины. Украинские военные имели возможность пообщаться с американскими политиками.

Журналистка Новини.LIVE пообщалась с военными на саммите.

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Чтобы вопрос Украины оставался в повестке дня в США, нужно постоянно напоминать, за какие ценности борется Украина.

"Украина сегодня воюет не только ради того, чтобы обеспечить себе свободу, но также Украина обеспечивает стабильность Европы и Запада. Украина борется за свободу и демократию не только свою, а также за свободу и демократию Запада", — рассказывает военнослужащая ВСУ Андриана Арехта.

Украина нуждается в продолжении помощи — в частности, закрыть небо, ведь в стране до сих пор нет ни одного города, в котором было бы на 100% безопасно во время ракетных обстрелов. Также более 20 000 детей, похищенных Россией, необходимо вернуть домой.

Американские военные считают, что Украина должна проводить более серьезные тренировки на своей территории. Однако, как сообщила Андриана Арехта, интенсивность боевых действий не позволяет проводить учения, как в США.

"У нас нет времени пройти, например, как в американской армии, рейнджер-курс и сдать на зеленый берет в течение года. У нас заканчиваются люди на самом деле", — говорит Андриана.

Продолжить поддержку для Украины

По мнению военных, важно доносить до Америки то, что происходит в Украине, чтобы те не забывали, насколько Украина нуждается в помощи.

"Эта поддержка важна для нас. Поскольку мы боремся за выживание, то будем воевать до конца в любом случае. Но без этой поддержки у нас будут значительно большие жертвы среди военных и гражданских", — рассказывает младший сержант роты огневой поддержки 11-го батальона 112-й отдельной бригады Территориальной обороны Игорь Семакин.

Военные очень придирчиво следят за законодательным процессом в Конгрессе. И хотя в Сенате поддержка Украины сильна в обеих партиях, в Палате представителей многие республиканцы не поддерживают помощь Украине.

"Наша работа направлена на то, чтобы донести в основном до республиканцев Палаты, почему это важно для Украины, для всего мира, и для Соединенных Штатов", — объясняет Игорь Семакин.

Напомним, экспосол США в Украине рассказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE, что единственный способ вернуть оккупированные Россией территории — вытеснить россиян военным путем.