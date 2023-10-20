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Терехов объяснил, почему РФ так мощно обстреливает Харьков

20 октября 2023 20:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Терехов объяснил, почему РФ так мощно обстреливает Харьков
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Мощные обстрелы Харькова, которые в последнее время увеличились, — это классический геноцид. Здравый смысл и логики в этих атаках нет, россияне просто зациклены и закомплексованы и просто разрушают украинские города.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

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— Это классический настоящий геноцид. Они более зациклены, более закомплексованы, но знаете, им десятилетиями пропаганда навязывала мысли, поэтому пройдет еще столько же, когда они должны снять эти оковы.

Логики в их обстрелах нет. Ни логики, ни здравого смысла, потому что глупо, когда российские лидеры вместе с военными и невоенными начинают войну, когда у нас есть много погибших, гибнут дети, женщины. Это просто ужасно. Не нужно искать логику в их поступках, но нужно воевать, отстаивать наш суверенитет и право называться украинской нацией. Это главное.

Напомним, недавно Игорь Терехов рассказал о том, как жили харьковчане в первые месяцы войны. По его словам, в начале полномасштабного вторжения в метро жили более 160 тысяч человек.

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