Терехов пояснив, чому РФ так потужно обстрілює Харків

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Потужні обстріли Харкова, які в останнім часом збільшились, — це класичний геноцид. Здорового глузду та логіки в цих атаках немає, росіяни просто зациклені та закомплексовані, тому просто руйнують українська міста.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.

Читайте також:

Чому росіяни так потужно обстрілюють Харків?

— Це класичний справжній геноцид. Вони більш зациклені, більш закомплексовані, але знаєте, їм десятиріччями пропаганда нав'язувала думки, тому пройде ще стільки ж, коли вони ці окови повинні зняти.

Логіки в їхніх обстрілах немає. Ні логіки, ні здорового глузду, бо який глузд, коли російські лідери разом з військовими і невійськовими розпочинають війну, коли в нас є багато загиблих, гинуть діти, жінки. Це просто жахливо. Не потрібно шукати логіки в їхніх вчинках, але потрібно воювати, відстоювати наш суверенітет і право називатися українською нацією. Це головне.

Нагадаємо, нещодавно Ігор Терехов розповів про те, як жили харків'яни в перші місяці війни. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення в метро жили понад 160 тисяч людей.