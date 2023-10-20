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Терехов пояснив, чому РФ так потужно обстрілює Харків

20 жовтня 2023 20:05
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Терехов пояснив, чому РФ так потужно обстрілює Харків
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Потужні обстріли Харкова, які в останнім часом збільшились, — це класичний геноцид. Здорового глузду та логіки в цих атаках немає, росіяни просто зациклені та закомплексовані, тому просто руйнують українська міста. 

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.

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  — Це класичний справжній геноцид. Вони більш зациклені, більш закомплексовані, але знаєте, їм десятиріччями пропаганда нав'язувала думки, тому пройде ще стільки ж, коли вони ці окови повинні зняти. 

Логіки в їхніх обстрілах немає. Ні логіки, ні здорового глузду, бо який глузд, коли російські лідери разом з військовими і невійськовими розпочинають війну, коли в нас є багато загиблих, гинуть діти, жінки. Це просто жахливо. Не потрібно шукати логіки в їхніх вчинках, але потрібно воювати, відстоювати наш суверенітет і право називатися українською нацією. Це головне. 

Нагадаємо, нещодавно Ігор Терехов розповів про те, як жили харків'яни в перші місяці війни. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення в метро жили понад 160 тисяч людей. 

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