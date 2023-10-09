Депутаты ВР в ВСУ: Буймистер назвала цифру

ВСУ. Фото: Генштаб

Официально в рядах ВСУ сейчас служат трое депутатов ВР. Это внефракционные Людмила Буймистер, Сергей Рудык и депутат от партии "Голос" Роман Лозинский. Однако есть и такие, кто боится приблизиться даже к городу Днепр.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказала депутат ВР, которая служит в ВСУ, Людмила Буймистер.

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По словам Буймистер, многие депутаты ВР многое делают для армии, ездят, помогают, волонтерят. Несколько ее коллег вместе с ней официально служат в ВСУ. Это Сергей Рудык, Роман Лозинский.

"Депутаты разные. Есть и такие, кто и к Днепру боится приблизиться. Так зачем они на фронте? Единственное, чтобы увидели, как их решения под куполом влияют на ребят на передовой. Потому что каждая минута просроченного решения стоит человеческих жизней. Тогда по 4 года не обсуждали бы концепции, собирали рабочие группы", — сказала Буймистер.

На уточнение журналистки издания, действительно ли служить в ВСУ пойдут все, депутатка ответила, что вообще каждый военнообязанный мужчина и женщина должны уметь защищать себя, свою семью и страну.

Напомним, по словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, украинское законодательство не предусматривает выдачи повесток в электронном виде. А создание электронных баз данных может обернуться проблемами в связи с мощными действиями российских хакеров на службе Кремля.