Російські хакери на 250% частіше атакували Україну у 2022 році, — Bloomberg
Американська компанія Google заявила про те, що Україна була практично під "постійною цифровою атакою" російських хакерів, які спонсорували держава, після початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році. Порівняно з 2020 роком кількість атак збільшилась на 250%.
Про це повідомляє Bloomberg.
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Деталі
Компанія порівнює дані з 2020 роком, оскільки перед початком повномасштабної війни рф кількість атак постійно зростала. Основними цілями хакерів були Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ та Національне агентство з питань державної служби.
Крім України, хакери рф почали частіше атакувати країни-члени НАТО, зокрема Німеччину, Польщу та країни Балтії. У Google прогнозують, що у 2023 році росія посилить кібератаки не лише на Україну, а й на наших партнерів.
Порівняно з 2020 роком, російські хакери атакували членів НАТО на 300% частіше.
"Очевидно, що кіберпростір продовжуватиме відігравати невід'ємну роль у майбутніх збройних конфліктах, доповнюючи традиційні форми ведення війни", — заявили в Google.
Атаки на українські структури відбувалися не лише з території рф.
Нагадаємо, після численних невдач на полі бою в Україні росіяни посилюють кібератаки на цивільні послуги, такі як постачання електроенергії та інтернет-провайдери. Атаки покликані зламати волю звичайних громадян і переломити хід війни.