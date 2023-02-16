Російські хакери на 250% частіше атакували Україну у 2022 році

Також кібератаки посилилися на партнерів України

Американська компанія Google заявила про те, що Україна була практично під "постійною цифровою атакою" російських хакерів, які спонсорували держава, після початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році. Порівняно з 2020 роком кількість атак збільшилась на 250%.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Компанія порівнює дані з 2020 роком, оскільки перед початком повномасштабної війни рф кількість атак постійно зростала. Основними цілями хакерів були Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ та Національне агентство з питань державної служби.

Крім України, хакери рф почали частіше атакувати країни-члени НАТО, зокрема Німеччину, Польщу та країни Балтії. У Google прогнозують, що у 2023 році росія посилить кібератаки не лише на Україну, а й на наших партнерів.

Порівняно з 2020 роком, російські хакери атакували членів НАТО на 300% частіше.

"Очевидно, що кіберпростір продовжуватиме відігравати невід'ємну роль у майбутніх збройних конфліктах, доповнюючи традиційні форми ведення війни", — заявили в Google.

Атаки на українські структури відбувалися не лише з території рф.

Нагадаємо, після численних невдач на полі бою в Україні росіяни посилюють кібератаки на цивільні послуги, такі як постачання електроенергії та інтернет-провайдери. Атаки покликані зламати волю звичайних громадян і переломити хід війни.