Депутати ВР в ЗСУ: Буймістер назвала цифру

ЗСУ. Фото: Генштаб

Офіційно в лавах ЗСУ наразі служить троє депутатів ВР. Це позафракційні Людмила Буймістер, Сергій Рудик та депутат від партії "Голос" Роман Лозинський. Однак є і такі, хто боїться наблизитись навіть до міста Дніпро.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповіла депутатка ВР, яка служить в ЗСУ, Людмила Буймістер.

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За словами Буймістер, чимало депутатів ВР багато чого роблять для армії, їздять, допомагають, волонтерять. Декілька її колег, разом із нею, офіційно служать в ЗСУ. Це Сергій Рудик, Роман Лозинський.

"Депутати є різні. Є й такі, хто і до Дніпра боїться наблизитись. То навіщо вони на фронті? Єдине, щоб побачили, як їхні рішення під куполом впливають на хлопців на передовій. Бо кожна хвилина простроченого рішення коштує людських життів. Тоді по 4 роки не обговорювали б концепції, збирали б робочі групи", — сказала Буймістер.

На уточнення журналістки видання, чи справді служити в ЗСУ підуть всі, депутатка відповіла, що взагалі-то кожен військовозобовʼязаний чоловік і жінка мають вміти захищати себе, свою сімʼю та країну.

Нагадаємо, за словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, українське законодавство не передбачає видачі повісток в електронному вигляді. А створення електронних баз даних може обернутися проблемами у зв’язку із потужними діями російських хакерів на службі Кремля.