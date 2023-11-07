Деньги за жилье на оккупированной территории — Шуляк рассказала, кто получит компенсацию

Елена Шуляк рассказала о новых условиях єВідновлення

Программу "єВідновлення" будут расширять и деньги выделят людям, чье жилье расположено на оккупированной территории. Уже поступают заявки из Мариуполя и Бахмута. Также государство рассматривает возможность компенсировать сумму больше, чем ранее установленные 200 тыс. грн.

"Программу єВідновлення будут расширять и менять в зависимости от того, в чем будут нуждаться украинцы, потерявшие из-за войны жилье или возможность в нем жить", — заявила Шуляк.

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По ее словам, планируется запуск программы компенсаций для жителей территорий:

которые были временно оккупированы в течение 2022 года,

расположены в районе проведения военных действий,

находящиеся в окружении.

"Сейчас мы фиксируем тысячи заявок из таких городов, как Мариуполь, Бахмут. Сейчас есть все технические возможности подтверждать повреждение жилья благодаря спутниковым снимкам и другим техническим возможностям", — добавила Шуляк.

По ее словам, на сегодняшний день из четырех областей, полностью или частично временно оккупированных РФ, поступило почти 9 тыс. заявок на компенсацию за поврежденное жилье.

из Донецкой обл. — 3,8 тыс. заявлений,

из Херсонской обл. — 3,7 тыс заявлений,

из Запорожской обл. — 874 заявлений,

из Луганской обл. — 63 заявки.

По уничтоженному имуществу больше всего заявок из Донецкой области — 220. Из Херсона подали 137 заявок, а из Запорожской области — 39.

"Также в скором времени стартует этап компенсаций за поврежденное жилье в случаях, если сумма повреждений составляет более 200 тыс. гривен. И, что важно, сейчас идут обсуждения целесообразности компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье в первой фазе войны с РФ — с 2014 года", — подытожила Шуляк.

Напомним, часть украинских населенных пунктов уничтожена настолько, что политики рассматривают возможность не восстанавливать их. Как вариант, можно построить новые города и, по мнению политиков, это произойдет. Новости.LIVE узнало, когда Украина начнет строить новые города и какими они будут.