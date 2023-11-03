Застосують досвід Чорнобиля — Шуляк розповіла, коли будуватимуть нові міста замість знищених

Олена Шуляк розповіла про побудову нових міст в Україні. Фото: з відкритих джерел

Частина українських населених пунктів знищена настільки, що політики розглядають можливість не відновлювати їх. Як варіант — можна побудувати нові міста і на думку політиків це відбудеться.

Коли Україна почне будувати нові міста і якими вони будуть, в коментарі Новини.LIVE розповіла голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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— Чи будуть в Україні будувати нові міста з нуля?

— Вирішувати, які міста відбудовувати, а які будувати з нуля, ми зможемо тільки після того, як завершаться бойові дії на всій території України і ми проведемо детальний аналіз по-перше, пошкоджень і руйнувань, по-друге — економічної та соціальної доцільності відновлення.

Бахмут 2023. Фото: 93-тя бригада "Холодний яр"

На відбудову впливатиме також і час, який населені пункти перебуватимуть у зоні активних бойових дій або під окупацією: що більше часу пройде, то менше мешканців бажатимуть повернутися, бо вже влаштуються на новому місці. Всі результати такого комплексного аналізу збиратимуть у програму комплексного відновлення і тільки після цього розпочнеться планування — що, де і в які терміни відновлювати.

— Тобто зараз проекти нових міст не створюються?

— Наразі просто недоречно створювати майстер-плани міст, адже територію Україну продовжують обстрілювати та руйнувати і остаточні масштаби руйнації поки невідомі. Подібні стратегії повинні розроблятись на конкурсних засадах, після ґрунтовного дослідження, із залученням до обговорення містян та експертів.

Конкретні кроки у цьому напрямку ми робимо вже сьогодні. Зокрема, ще минулого року парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає створення програми комплексного відновлення для кожної області. Перед тим, як розпочинати роботу над плануванням відбудови міста, над розробленням тієї ж документації, генерального плану міста, потрібно проаналізувати всю економічну ситуацію, демографічну і екологічну ситуацію в кожній конкретній громаді.

Надзвичайно важливим фактором успішного відновлення знищених містечок і сіл для нас виступає готовність наших партнерів і друзів сприяти даному процесу. Так, низка європейських країн ще навесні 2022 року погодилася взяти участь у відновленні українських міст і регіонів:

Велика Британія опікуватиметься Київщиною,

Данія бере під свій патронат Миколаїв,

Туреччина відбудовуватиме Харківщину,

Швеція допомагатиме Одесі,

Естонія візьме шефство над Житомирщиною.

Інші країни також висловлюють готовність надати підтримку і визначаються з конкретними її адресатами.

Відбудова Ірпеня. Фото: Новини.LIVE

Я впевнена, що у нас будуть плануватись і будуватись нові міста з новими стандартами і європейськими, підходами до містобудування. Зокрема, враховуючи всі принципи безбар‘єрності і інклюзивності. Через бойові дії погіршиться стан довкілля, тому треба вчитись висаджувати більше рослин, ефективно користуватись дощовою водою тощо.

Доречі, Україна має досвід створення нових міст замість тих, які були втрачені через техногенну катастрофу у Чорнобилі. Він також може стати у пригоді, адже після Чорнобильської аварії для людей будували нові села з повноцінною інфраструктурою (школи, садочки, магазини тощо).

— Досвід побудови нових містечок для чорнобильців буде застосований для жителів знищених міст?

— Можна сказати, що у випадку, якщо Україна вирішить створювати нові міста, то досвід Чорнобиля тут теж знадобиться, як реальний прецедент.

Втім, окрім майбутньої відбудови і навіть побудови нових населених пунктів, дуже важливо робити реальні кроки для відновлення вже сьогодні, тому я не можу не сказати про нашу програму "єВідновлення".

З 1 листопада, перші житлові сертифікати для обміну на нове житло почнуть отримувати українці, чиє житло внаслідок російської агресії було знищене. А з 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його за власний кошт.