Применят опыт Чернобыля — Шуляк рассказала, когда будут строить новые города вместо уничтоженных

Елена Шуляк рассказала о постройке новых городов в Украине. Фото: из открытых источников

Часть украинских населенных пунктов уничтожена настолько, что политики рассматривают возможность не восстанавливать их. Как вариант можно построить новые города и по мнению политиков это произойдет.

Когда Украина начнет строить новые города и какими они будут, в комментарии Новини.LIVE рассказала председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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— Будут ли в Украине строить новые города с нуля?

— Решать, какие города восстанавливать, а какие строить с нуля, мы сможем только после того, как завершатся боевые действия на всей территории Украины и мы проведем детальный анализ во-первых, повреждений и разрушений, во-вторых, экономической и социальной целесообразности восстановления.

Бахмут 2023. Фото: 93-я бригада "Холодный овраг"

На восстановление будет влиять также время, которое населенные пункты будут находиться в зоне активных боевых действий или под оккупацией: чем больше времени пройдет, тем меньше жителей будут желать вернуться, потому что уже устроятся на новом месте. Все результаты такого комплексного анализа будут собираться в программу комплексного восстановления, и только после этого начнется планирование — что, где и в какие сроки восстанавливать.

— То есть, сейчас проекты новых городов не создаются?

— Пока просто неуместно создавать мастер-планы городов, ведь территорию Украины продолжают обстреливать и разрушать и окончательные масштабы разрушения пока неизвестны. Подобные стратегии должны разрабатываться на конкурсной основе, после основательного исследования, с привлечением к обсуждению горожан и экспертов.

Конкретные шаги в этом направлении мы делаем уже сегодня. В частности, еще в прошлом году парламент принял законопроект, предусматривающий создание программы комплексного обновления для каждой области. Перед тем, как начинать работу над планированием восстановления города, разработкой той же документации, генерального плана города, нужно проанализировать всю экономическую ситуацию, демографическую и экологическую ситуацию в каждой конкретной общине.

Чрезвычайно важным фактором успешного восстановления уничтоженных городков и деревень для нас выступает готовность наших партнеров и друзей содействовать данному процессу. Да, ряд европейских стран еще весной 2022 года согласился принять участие в восстановлении украинских городов и регионов:

Великобритания будет заниматься Киевщиной,

Дания берет под свой патронат Николаев,

Турция будет отстраивать Харьковщину,

Швеция будет помогать Одессе,

Эстония примет шефство над Житомирщиной.

Другие страны также выражают готовность оказать поддержку и определяются с ее конкретными адресатами.

Восстановление Ирпеня. Фото: Новини.LIVE

Я уверена, что у нас будут планироваться и строиться новые города с новыми стандартами и европейскими подходами к градостроительству. В частности, учитывая все принципы безбарьерности и инклюзивности. Из-за боевых действий ухудшится состояние окружающей среды, поэтому нужно учиться высаживать больше растений, эффективно пользоваться дождевой водой.

Кстати, у Украины есть опыт создания новых городов вместо тех, которые были потеряны из-за техногенной катастрофы в Чернобыле. Он также может быть полезным, ведь после Чернобыльской аварии для людей строили новые села с полноценной инфраструктурой (школы, садики, магазины и т.д.).

— Опыт постройки новых городков для чернобыльцев будет использован для жителей уничтоженных городов?

— Можно сказать, что в случае, если Украина решит создавать новые города, опыт Чернобыля здесь тоже понадобится как реальный прецедент.

Впрочем, кроме будущего восстановления и даже построения новых населенных пунктов очень важно делать реальные шаги для восстановления уже сегодня, поэтому я не могу не сказать о нашей программе "єВідновлення".

С 1 ноября первые жилищные сертификаты для обмена на новое жилье начнут получать украинцы, чье жилье в результате российской агрессии было уничтожено. А с 1 января 2024 года компенсацию за поврежденное жилье начнут получать украинцы, которые отремонтировали его за свой счет.