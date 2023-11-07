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Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

7 листопада 2023 06:36
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Гроші за житло на окупованій території — Шуляк розповіла, хто отримає компенсацію
Олена Шуляк розповіла про нові умови єВідновлення
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Програму "єВідновлення" розширюватимуть і гроші надаватимуть людям, чиє житло розташоване на окупованій території. Вже надходять заявки з Маріуполя та Бахмута. Також держава розглядає можливість компенсувати більшу суму, ніж раніше встановлені 200 тис. грн. 

"Програму єВідновлення будуть розширювати і змінювати, залежно від того, чого потребуватимуть українці, що втратили через війну житло або можливість у ньому жити", — заявила Шуляк. 

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За її словами, планується запуск програми компенсацій для жителів територій:

  • які були тимчасово окуповані протягом 2022 року, 
  • розташованих в районі проведення воєнних дій,
  • які перебувають в оточенні. 

"Наразі ми фіксуємо тисячі заявок з таких міст, як Маріуполь, Бахмут. Зараз є всі технічні можливості підтверджувати пошкодження житла завдяки супутниковим знімкам та іншим технічним можливостям", — додала Шуляк. 

Вона додала, що на сьогодні з чотирьох областей, які повністю або частково тимчасово окуповані РФ, надійшло майже 9 тис. заявок на компенсацію за пошкоджене житло. 

  • з Донецької обл. — 3,8 тис. заявок, 
  • з Херсонської обл. — 3,7 тис. заявок,
  • із Запорізької обл. — 874 заявки,
  •  з Луганської обл. — 63 заявки.

Щодо знищенного майна найбільше заявок з Донецької області — 220 заявок. З Херсонщини подали 137 заявок, а із Запорізької області — 39. 

"Також незабаром стартує етап компенсацій за пошкоджене житло у випадках, якщо сума пошкоджень становить більше ніж 200 тис. гривень. І, що важливо, зараз тривають обговорення доцільності компенсацій за пошкоджене і знищене житло у першій фазі війни з РФ — з 2014 року", — підсумувала Шуляк. 

Нагадаємо, частина українських населених пунктів знищена настільки, що політики розглядають можливість не відновлювати їх. Як варіант — можна побудувати нові міста і, на думку політиків, це відбудеться. Новини.LIVE дізналося, коли Україна почне будувати нові міста і якими вони будуть.

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