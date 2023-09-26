СБУ ударила по штабу россиян под Херсоном: подробности

Реактивная система залпового огня HIMARS. Фото: Wikimedia commons

Недавним ударом с высокомобильной реактивной системы залпового огня HIMARS был поражен временный пункт управления россиян под Херсоном. Во время атаки как раз проходило ежедневное совещание российских офицеров 24-го мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

Об этом Новини.LIVE рассказали источники в СБУ.

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"HIMARS "посетил" совещание в штаб оккупантов под Херсоном. Благодаря наведению СБУ, ракета HIMARS "приняла участие" в ежедневном совещании российских офицеров 24-го мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии. Совещание закончилось досрочно: 8 офицеров имеют статус "200", 7 —"300", — уточнил источник.

Напомним, на прошлой неделе СБУ и ВСУ ударили по секретной базе россиян во временно оккупированном Мелитополе. В результате пострадали многие оккупанты. Об атаке стало известно 21 сентября.

Сначала Служба безопасности обнаружила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Информацию передали военным, а затем вместе с ними отработали по цели.