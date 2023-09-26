Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Эксклюзив arrow СБУ показала мощную "бавовну" по пункту управления россиян под Херсоном arrow

СБУ показала мощную "бавовну" по пункту управления россиян под Херсоном

26 сентября 2023 10:59
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
СБУ ударила по штабу россиян под Херсоном: подробности
Реактивная система залпового огня HIMARS. Фото: Wikimedia commons
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Недавним ударом с высокомобильной реактивной системы залпового огня HIMARS был поражен временный пункт управления россиян под Херсоном. Во время атаки как раз проходило ежедневное совещание российских офицеров 24-го мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

Об этом Новини.LIVE рассказали источники в СБУ.

Читайте также:

СБУ атаковала пункт управления россиян под Херсоном

"HIMARS "посетил" совещание в штаб оккупантов под Херсоном. Благодаря наведению СБУ, ракета HIMARS "приняла участие" в ежедневном совещании российских офицеров 24-го мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии. Совещание закончилось досрочно: 8 офицеров имеют статус "200", 7 "300", — уточнил источник.

Напомним, на прошлой неделе СБУ и ВСУ ударили по секретной базе россиян во временно оккупированном Мелитополе. В результате пострадали многие оккупанты. Об атаке стало известно 21 сентября.

Сначала Служба безопасности обнаружила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Информацию передали военным, а затем вместе с ними отработали по цели.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Награда от президента: Зеленский в США наградил волонтеров, врачей и духовенство

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз