Атака по секретній базі росіян в окупованому Мелітополі: в СБУ розповіли деталі

Наслідки атаки на секретну базу росіян в окупованому Мелітополі. Фото: Новини.LIVE

Днями СБУ та ЗСУ вдарили по секретній базі росіян у тимчасово окупованому Мелітополі. Внаслідок цього постраждало багато окупантів.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела в СБУ.

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Спочатку Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Інформацію передали військовим, а потім разом з ними — відпрацювали по цілі.

Наслідки атаки на секретну базу росіян в окупованому Мелітополі. Фото: Новини.LIVE

Хто постраждав

В результаті ракетного удару було поранено командувача 58 армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їхнього начальника штабу.

Крім ватажків російських військових, постраждало ще декілька десятків ворожих офіцерів. Близько десяти із них — уже точно "відправилися" на концерт до Кобзона.

Ситуація на Мелітопольському напрямку

Сили захисту України активно діють у районі Бахмута та Мелітополя. Через дії українських військ окупанти змушені тікати з займаних позицій біля Мелітополя.

Нагадаємо, 16 вересня у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Сили оборони України влучили в місце розташування ворожої техніки на околиці.