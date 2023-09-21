Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ексклюзив arrow Атака по секретній базі росіян в окупованому Мелітополі: в СБУ розповіли деталі arrow

Атака по секретній базі росіян в окупованому Мелітополі: в СБУ розповіли деталі

21 вересня 2023 15:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Атака по секретній базі росіян в окупованому Мелітополі: в СБУ розповіли деталі
Наслідки атаки на секретну базу росіян в окупованому Мелітополі. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Днями СБУ та ЗСУ вдарили по секретній базі росіян у тимчасово окупованому Мелітополі. Внаслідок цього постраждало багато окупантів. 

Про це Новини.LIVE повідомили джерела в СБУ.

Читайте також:

Як проходила спецоперація

Спочатку Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Інформацію передали військовим, а потім разом з ними — відпрацювали по цілі.

атака по секретній базі росіян в Мелітополі
Наслідки атаки на секретну базу росіян в окупованому Мелітополі. Фото: Новини.LIVE

Хто постраждав

В результаті ракетного удару було поранено командувача 58 армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їхнього начальника штабу.

Крім ватажків російських військових, постраждало ще декілька десятків ворожих офіцерів. Близько десяти із них — уже точно "відправилися" на концерт до Кобзона.

Ситуація на Мелітопольському напрямку

Сили захисту України активно діють у районі Бахмута та Мелітополя. Через дії українських військ окупанти змушені тікати з займаних позицій біля Мелітополя.

Нагадаємо, 16 вересня у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Сили оборони України влучили в місце розташування ворожої техніки на околиці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз