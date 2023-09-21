Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Эксклюзив arrow Атака по секретной базе россиян в оккупированном Мелитополе: в СБУ рассказали детали arrow

Атака по секретной базе россиян в оккупированном Мелитополе: в СБУ рассказали детали

21 сентября 2023 15:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Атака по секретной базе россиян в оккупированном Мелитополе: в СБУ рассказали детали
Последствия атаки на секретную базу россиян в оккупированном Мелитополе. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На днях СБУ и ВСУ ударили по секретной базе россиян во временно оккупированном Мелитополе. В результате пострадало много оккупантов.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники в СБУ.

Читайте также:

Как проходила спецоперация

Сначала Служба безопасности обнаружила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Информацию передали военным, а затем вместе с ними отработали по цели.

атака по секретной базе россиян в Мелитополе
Последствия атаки на секретную базу россиян в оккупированном Мелитополе. Фото: Новини.LIVE

Кто пострадал

В результате ракетного удара был ранен командующий 58 армией РФ, которая воюет на Запорожском направлении, а также их начальник штаба.

Кроме главарей российских военных, пострадало еще несколько десятков вражеских офицеров. Около десяти из них уже точно "отправились" на концерт в Кобзон.

Ситуация на Мелитопольском направлении

Силы защиты Украины активно действуют в районе Бахмута и Мелитополя. Из-за действий украинских войск оккупанты вынуждены бежать с занимаемых позиций возле Мелитополя.

Напомним, 16 сентября во временно оккупированном Токмаке Запорожской области раздались взрывы. Силы обороны Украины попали в месторасположение вражеской техники на окраине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз