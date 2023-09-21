Атака по секретной базе россиян в оккупированном Мелитополе: в СБУ рассказали детали
На днях СБУ и ВСУ ударили по секретной базе россиян во временно оккупированном Мелитополе. В результате пострадало много оккупантов.
Об этом Новини.LIVE сообщили источники в СБУ.
Как проходила спецоперация
Сначала Служба безопасности обнаружила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Информацию передали военным, а затем вместе с ними отработали по цели.
Кто пострадал
В результате ракетного удара был ранен командующий 58 армией РФ, которая воюет на Запорожском направлении, а также их начальник штаба.
Кроме главарей российских военных, пострадало еще несколько десятков вражеских офицеров. Около десяти из них уже точно "отправились" на концерт в Кобзон.
Ситуация на Мелитопольском направлении
Силы защиты Украины активно действуют в районе Бахмута и Мелитополя. Из-за действий украинских войск оккупанты вынуждены бежать с занимаемых позиций возле Мелитополя.
Напомним, 16 сентября во временно оккупированном Токмаке Запорожской области раздались взрывы. Силы обороны Украины попали в месторасположение вражеской техники на окраине.