Атака по секретной базе россиян в оккупированном Мелитополе: в СБУ рассказали детали

Последствия атаки на секретную базу россиян в оккупированном Мелитополе. Фото: Новини.LIVE

На днях СБУ и ВСУ ударили по секретной базе россиян во временно оккупированном Мелитополе. В результате пострадало много оккупантов.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники в СБУ.

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Сначала Служба безопасности обнаружила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Информацию передали военным, а затем вместе с ними отработали по цели.

Последствия атаки на секретную базу россиян в оккупированном Мелитополе. Фото: Новини.LIVE

Кто пострадал

В результате ракетного удара был ранен командующий 58 армией РФ, которая воюет на Запорожском направлении, а также их начальник штаба.

Кроме главарей российских военных, пострадало еще несколько десятков вражеских офицеров. Около десяти из них уже точно "отправились" на концерт в Кобзон.

Ситуация на Мелитопольском направлении

Силы защиты Украины активно действуют в районе Бахмута и Мелитополя. Из-за действий украинских войск оккупанты вынуждены бежать с занимаемых позиций возле Мелитополя.

Напомним, 16 сентября во временно оккупированном Токмаке Запорожской области раздались взрывы. Силы обороны Украины попали в месторасположение вражеской техники на окраине.