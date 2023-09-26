СБУ вдарила по штабу окупантів під Херсоном: подробиці

СБУ показала потужну "бавовну" по пункту управління росіян під Херсоном
Нещодавнім ударом із високомобільної реактивної системи залпового вогню HIMARS було уражено тимчасовий пункт управління росіян під Херсоном. Під час атаки якраз проходила щоденна нарада російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.
Про це Новини.LIVE розповіли джерела в СБУ.
СБУ атакувала пункт управління росіян під Херсоном
"HIMARS "завітав" на нараду у штаб окупантів під Херсоном. Завдяки наведенню СБУ, ракета HIMARS "взяла участь" у щоденній нараді російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії. Нарада закінчилася достроково: 8 офіцерів мають статус "200", 7 — "300", — уточнило джерело.
Нагадаємо, минулого тижня СБУ та ЗСУ вдарили по секретній базі росіян у тимчасово окупованому Мелітополі. Внаслідок цього постраждало багато окупантів. Про атаку стало відомо 21 вересня.
Спершу Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Інформацію передали військовим, а потім разом з ними — відпрацювали по цілі.