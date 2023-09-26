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СБУ показала потужну "бавовну" по пункту управління росіян під Херсоном

26 вересня 2023 10:59
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
СБУ вдарила по штабу окупантів під Херсоном: подробиці
Реактивна система залпового вогню HIMARS. Фото: Wikimedia commons
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Нещодавнім ударом із високомобільної реактивної системи залпового вогню HIMARS було уражено тимчасовий пункт управління росіян під Херсоном. Під час атаки якраз проходила щоденна нарада російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

Про це Новини.LIVE розповіли джерела в СБУ.
 

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"HIMARS "завітав" на нараду у штаб окупантів під Херсоном. Завдяки наведенню СБУ, ракета HIMARS "взяла участь" у щоденній нараді російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії. Нарада закінчилася достроково: 8 офіцерів мають статус "200", 7  "300", — уточнило джерело.

Нагадаємо, минулого тижня СБУ та ЗСУ вдарили по секретній базі росіян у тимчасово окупованому Мелітополі. Внаслідок цього постраждало багато окупантів. Про атаку стало відомо 21 вересня.

Спершу Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Інформацію передали військовим, а потім разом з ними — відпрацювали по цілі.

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