СБУ вдарила по штабу окупантів під Херсоном: подробиці

Реактивна система залпового вогню HIMARS. Фото: Wikimedia commons

Нещодавнім ударом із високомобільної реактивної системи залпового вогню HIMARS було уражено тимчасовий пункт управління росіян під Херсоном. Під час атаки якраз проходила щоденна нарада російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

Про це Новини.LIVE розповіли джерела в СБУ.



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"HIMARS "завітав" на нараду у штаб окупантів під Херсоном. Завдяки наведенню СБУ, ракета HIMARS "взяла участь" у щоденній нараді російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії. Нарада закінчилася достроково: 8 офіцерів мають статус "200", 7 — "300", — уточнило джерело.

Нагадаємо, минулого тижня СБУ та ЗСУ вдарили по секретній базі росіян у тимчасово окупованому Мелітополі. Внаслідок цього постраждало багато окупантів. Про атаку стало відомо 21 вересня.

Спершу Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Інформацію передали військовим, а потім разом з ними — відпрацювали по цілі.