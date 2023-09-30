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Проблем с качеством балок нет: спикер строительной фирмы про обвал моста на Шулявке

30 сентября 2023 20:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Проблем с качеством балок нет: спикер строительной фирмы про обвал моста на Шулявке
Спикер строительной компании "Ковальская" Даниил Ваховский. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спикер строительной компании "Ковальская" Даниил Ваховский прокомментировал обвал Дегтяревского моста на Шулявке. По его словам, говорить пока что-либо рано, но проблем с балками не было.

Об этом сообщают Новини.LIVE

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По словам Ваховского, завтра соберется экспертная комиссия из инженеров, которые будут определять, что стало причиной обвала. При этом он указал, что проблем с качеством балок не было.

Согласно его заявлению, шесть балок были установлены корректно, но крушение конструкции произошло во время установки седьмой. При этом он опроверг информацию о том, что балки имели экспериментальный характер.

"Мы можем точно заявить, что проблем с качеством балок не было. Они были изготовлены по специальному проекту и прошли все экспертизы. Мы точно знаем, что шесть балок были установлены правильно. А вот инцидент произошел во время монтажа седьмой балки", — добавил он.

Напомним, что в субботу, 30 сентября, случился обвал Дегтяревского моста на Шулявке. Технический журналист Павел Авдокушин рассказал, как произошел обвал.

Кроме того, журналисты Новини.LIVE побывали на месте обрушения Дегтяровского моста в Киеве. Отметим, там сегодня обрушились только что установленные прогоны.

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