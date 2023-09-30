Проблем з якістю балок немає: спікер будівельної фірми про обвал мосту на Шулявці

Спікер будівельної компанії "Ковальська" Данило Ваховський. Фото: скриншот

Спікер будівельної компанії "Ковальська" Данило Ваховський прокоментував обвал Дегтярівського мосту на Шулявці. За його словами, говорити щось ще рано, але проблем з балками не було.

Про це повідомляють Новини.LIVE

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За словами Ваховського, завтра збереться експертна комісія з інженерів, які визначатимуть, що спричинило обвал. При цьому він зазначив, що проблем з якістю балок не було.

Згідно з його заявою, шість балок було встановлено коректно, але аварія конструкції сталася під час встановлення сьомої. При цьому він спростував інформацію про те, що балки мали експериментальний характер.

"Ми можемо точно заявити, що проблем з якістю балок не було. Вони були виготовлені за спеціальним проєктом і пройшли всі експертизи. Ми точно знаємо, що шість балок було встановлено правильно. А ось інцидент стався під час монтажу сьомої балки", — додав він.

Нагадаємо, що у суботу, 30 вересня, трапився обвал Дегтярівського мосту на Шулявці. Технічний журналіст Павло Авдокушин розповів, як стався обвал.

Крім того, журналісти Новини.LIVE побували на місці обвалення Дегтярівського мосту в Києві. Зазначимо, там сьогодні обвалилися щойно встановлені прогони.