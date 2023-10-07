Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Израильский полицейские и военные работают на месте прилетов. Фото: REUTERS/Itai Ron

Мария Кагал Редактор международного отдела

Террористическая организация ХАМАС напала этим утром на Израиль, на данный момент вооруженные силы Израиля пытаются зачистить южные и центральные города от террористов. Среди украинцев пострадавших нет.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаель Бродский в эфире Новини.LIVE.

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Поддержка Украины

Министерство иностранных дел Украины выразило поддержку Израилю в связи с началом военной операции террористов.

"Украина решительно осуждает продолжающиеся террористические атаки против Израиля, включая ракетные обстрелы гражданского населения Иерусалима и Тель-Авива. Мы выражаем поддержку Израилю в его праве на защиту себя и своего народа", — говорится в сообщении.

Пост МИД Украины на платформе X. Фото: скриншот

"В Израиле мы очень ценим поддержку Украины. Особенно понимая в какой ситуация Украина сейчас находится. Я думаю, что нет более красноречивого подтверждения того, что наши судьбы похожи и, к сожалению, мы находимся в похожих ситуациях, когда и в Украине, и в Израиле сейчас люди находятся в бомбоубежищах", — сообщил посол Израиля в Украине в интервью для Новини.LIVE.

Выбор даты для нападения на Израиль

В этот день Израиль отмечает сразу два события. Первое — это 50-летие войны Судного дня.

"Я думаю, что этот день был выбран не случайно для Израиля — начало войны Судного дня, когда Израиль был застигнут врасплох. Это национальная травма. Я думаю, что террористы рассчитывали на психологический эффект, начав эту операцию именно сегодня", — объясняет посол Михаель Бродский.

И второе событие — это большой религиозный еврейский праздник Симхат Тора. С вечера предыдущего дня до сегодняшнего утра евреи заканчивают читать Тору и, не прерывая цикл, начинают ее сначала.

В этот день ортодоксальные евреи танцуют, поют и ликуют, выражая веру и любовь к Творцу.

К тому же, это Шабат — день, когда люди отдыхают дома и на природе. Поэтому атака застигла израильтян врасплох. Однако это ненадолго, заявил посол Израиля:

"По нашему опыту я могу сказать, что мы очень быстро сорганизуемся и дадим ответ. В любом случае, в этой ситуации мы выйдем победителем."

ХАМАС и Иран (и Россия)

В сети распространяются сообщения о возможном российском следе в нападении на Израиль, ведь министр иностранных дел РФ Лавров официально встречался с лидерами ХАМАСа.

Сергей Лавров и лидер ХАМАСа. Фото: росСМИ

Однако на вопрос о причастности России посол Израиля ответил дипломатично.

"Я думаю, что сейчас рано оценивать роль той или иной страны в том, что призошло. Мы знаем, что Иран активно поддерживал ХАМАС и заинтересован в дестабилизации ситуации, особенно на фоне потепления наших отношений с рядом арабских стран", — сообщил посол Израиля Михаель Бродский.

ХАМАС — это террористическая организация, которая орудует в Секторе Газа и совершает теракты против Израиля. ХАМАС имеет связи с властью Ирана, который давно официально угрожает уничтожить еврейское государство.

Напомним, в городе Беэр-Шева, где проживает много репатриантов, в частности из Украины, все утро громыхали обстрелы.