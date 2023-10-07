Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Ізраїльські поліцейські та військові працюють на місці прильотів. Фото: REUTERS/Itai Ron

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Терористична організація ХАМАС напала цього ранку на Ізраїль, наразі збройні сили Ізраїлю намагаються зачистити південні та центральні міста від терористів. Серед українців постраждалих немає.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у ефірі Новини.LIVE.

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Підтримка України

Міністерство закордонних справ України висловило підтримку Ізраїлю у зв'язку із початком військової операції терористів.

"Україна рішуче засуджує терористичні атаки, що продовжуються проти Ізраїлю, включаючи ракетні обстріли цивільного населення Єрусалима і Тель-Авіва. Ми висловлюємо підтримку Ізраїлю в його праві на захист себе і свого народу", — йдеться в повідомленні.

Посада МЗС України на платформі X. Фото: скріншот

"В Ізраїлі ми дуже цінуємо підтримку України. Особливо розуміючи в якій ситуація Україна зараз перебуває. Я думаю, що немає більш промовистого підтвердження того, що наші долі схожі і, на жаль, ми знаходимося у схожих ситуаціях, коли і в Україні, і в Ізраїлі зараз люди перебувають у бомбосховищах", — повідомив посол Ізраїлю в Україні в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Вибір дати для нападу на Ізраїль

Цього дня Ізраїль відзначає одразу дві події. Перше – це 50-річчя війни Судного дня.

"Я думаю, що цей день був обраний не випадково для Ізраїлю - початок війни Судного дня, коли Ізраїль був зненацька. Це національна травма. Я думаю, що терористи розраховували на психологічний ефект, розпочавши цю операцію саме сьогодні", — пояснює посол Міхаель Бродський.

І друга подія — це велике релігійне єврейське свято Сімхат Тора. З вечора попереднього дня до сьогодні євреї закінчують читати Тору і, не перериваючи цикл, починають її спочатку.

Цього дня ортодоксальні євреї танцюють, співають і радіють, висловлюючи віру та любов до Творця.

До того ж, це Шабат — день, коли люди відпочивають удома та на природі. Тому атака застигла ізраїльтян зненацька. Однак це ненадовго, заявив посол Ізраїлю:

"За нашим досвідом я можу сказати, що ми дуже швидко організуємося і дамо відповідь. У будь-якому випадку, у цій ситуації ми вийдемо переможцем."

ХАМАС та Іран (і Росія)

У мережі поширюються повідомлення про можливий російський слід у нападі на Ізраїль, адже міністр закордонних справ РФ Лавров офіційно зустрічався з лідерами ХАМАСу.

Сергій Лавров та лідер ХАМАСу. Фото: росЗМІ

Однак на запитання щодо причетності Росії посол Ізраїлю відповів дипломатично.

"Я думаю, що зараз рано оцінювати роль тієї чи іншої країни в тому, що прийшло. Ми знаємо, що Іран активно підтримував ХАМАС і зацікавлений у дестабілізації ситуації, особливо на тлі потепління наших відносин із низкою арабських країн", — повідомив посол Ізраїлю Міхаель Бродський.

ХАМАС - це терористична організація, яка орудує в Секторі Газа та здійснює теракти проти Ізраїлю. ХАМАС має зв'язки із владою Ірану, який давно офіційно загрожує знищити єврейську державу.

Нагадаємо, у місті Беер-Шева, де проживає багато репатріантів, зокрема з України, весь ранок лунали обстріли.