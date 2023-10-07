Как украинцы в Израиле встретили еще одну войну

Работа израильской системы ПВО "Железный купол". Фото: REUTERS/Sinan Abu Mayzer

Мария Кагал Редактор международного отдела

Около шести утра 7 октября террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль. Все началось с массированных ракетных обстрелов, во время которых на территорию страны вошли террористы.

Новини.LIVE узнали, как украинцы встретили войну в Израиле.

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Обстрелы в Беэр-Шеве

Беэр-Шева — город в центральной части Израиля. В нем живет большое количество репатриантов из постсоветских стран, в том числе из Украины.

Екатерина получила гражданство Израиля в этом году. По ее словам, это утро в городе напоминало Киев в мае по интенсивности обстрелов.

"Тревоги были постоянно. Мы только-только поднялись, словно перестало стучать, словно затихла сирена. И сразу начиналась новая, и мы снова бежали в подъезд", — рассказывает Екатерина.

В общей сложности тревог за утро было более 20, каждая из них сопровождалась активными громкими взрывами.

По сравнению с Украиной, говорит, морально тяжелее. Ведь в Украине уже был четко отработан план действий по обстрелам. В Израиле это был новый опыт.

К тому же в Беэр-Шеве много старых домов, не оснащенных бомбоубежищами в каждой квартире, а подвалы ненамного отличаются от украинских.

"Здесь, во-первых, нет двух стен. То есть ты не можешь спрятаться так, как делал это в Киеве. Во-вторых, у нас датишные (ортодоксальные евреи. — Ред.) завалили самое безопасное место в подъезде своими вещами, поэтому мы прятались на лестничных клетках", — рассказывает репатриантка.

На улицах также есть укрытия, однако они были закрыты к моменту начала атаки, ведь в мирное время к ним доступа нет. Власти физически не успели открыть укрытия для горожан.

Напомним, ХАМАС заявил, что террористы выпустили по Израилю более 5000 ракет за это утро. Официального подтверждения этих цифр пока нет.