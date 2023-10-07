Як українці в Ізраїлі зустріли ще одну війну

Робота ізраїльської системи ППО "Залізний купол". Фото: REUTERS/Sinan Abu Mayzer

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Близько шостої ранку 7 жовтня терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль. Усе почалось з масованих ракетних обстрілів, під час яких на територію країни зайшли терористи.

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Обстріли в Беер-Шеві

Беер-Шева — місто в центральній частині Ізраїлю. У ньому живе велика кількість репатріантів з пострадянських країн, зокрема й з України.

Катерина отримала громадянство Ізраїлю цього року. За її словами, цей ранок у місті нагадував Київ у травні за інтенсивністю обстрілів.

"Тривоги були постійно. Ми тільки-тільки піднялись, наче перестало гупати, наче затихла сирена. І зразу починалась нова, і ми знову бігли в підʼїзд", — розповідає Катерина.

Загалом тривог за ранок було більше 20, кожна з них супроводжувалась активними гучними вибухами.

Порівняно з Україною, каже, морально важче. Адже в Україні вже був чітко відпрацьований план дій у разі обстрілів. В Ізраїлі ж це був новий досвід.

До того ж у Беер-Шеві багато старих будинків, які не оснащені бомбосховищами в кожній квартирі, а підвали не набагато відрізняються від українських.

"Тут, по-перше, немає двох стін. Тобто ти не можеш сховатись так, як робив це в Києві. По-друге, в нас дотішні (ортодоксальні євреї. — Ред.) завалили найбезпечніше місце в підʼїзді своїми речами, тому ми ховались на сходових клітинах", — розповідає репатріантка.

На вулицях також є укриття, однак вони були закриті на момент початку атаки, адже в мирний час до них доступу немає. Влада фізично не встигла відкрити укриття для містян.

Нагадаємо, ХАМАС заявив, що терористи випустили по Ізраїлю понад 5000 ракет за цей ранок. Офіційного підтвердження цих цифр наразі немає.