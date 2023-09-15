Ляшко рассказал о ситуации с корью в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Фото: Кабмин

На фоне информации о зафиксированных случаях заболевания корью в Украине в Министерстве здравоохранения советуют украинцам вакцинироваться. Ведь защититься от этой болезни можно, только сделав прививку.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Читайте также:

Какая ситуация с корью в Украине

"О кори говорим постоянно, как и обо всех вакциноуправляемых инфекциях. Здесь не надо думать, что делать — здесь нужно просто пересмотреть свой вакцинальный статус, и если есть пропущенные прививки, 6-12 лет, пожалуйста — к своему семейному врачу", — рассказал министр.

По его словам, в Украине вакцина против кори в изобилии.

"Вакцина есть, даже учитывая, что в мире глобальный дифицит вакцины корь-краснуха — то в Украине вакцина есть, можно привиться, даже догнать прививку, если была пропущена", — отметил Ляшко.

Таким образом, чиновник настоятельно рекомендует украинцам позаботиться о своем здоровье и привиться.

"Вакцинация против кори — единственная действенная защита", — подчеркнул Виктор Ляшко.

Напомним, Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВВК.

Также стало известно, угрожает ли "болезнь легионеров" жителям Львовщины и при чем здесь Россия.