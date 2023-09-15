Ляшко розповів про ситуацію з кором в Україні

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Фото: Кабмін

На тлі інформації про зафіксовані випадки захворювання на кір в Україні у Міністерстві охорони здоров'я радять українцям вакцинуватися. Адже захиститися від цієї хвороби можна, лише зробивши щеплення.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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"Про кір говоримо постійно, як і про всі вакцинокеровані інфекції. Тут не треба думати, що робити — тут потрібно просто переглянути свій вакцинальний статус, і якщо є пропущені щеплення, 6-12 років, будь ласка — до свого сімейного лікаря", — розповів міністр.

За його словами в Україні вакцини проти кору є вдосталь.

"Вакцина є, навіть з огляду на те, що у світі глобальний дифіцит вакцини кір-краснуха — то в Україні вакцина є, можна зробити щеплення, навіть наздогнати щеплення, якщо було пропущено", — зазначив Ляшко.

Таким чином урядовець наполегливо рекомендує українцям попіклуватися про своє здоров'я та зробити щеплення.

"Вакцинація проти кору — єдиний дієвий захист", — наголосив Віктор Ляшко.

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