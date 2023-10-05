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Когда Украина станет членом ЕС: в ВР назвали год

5 октября 2023 07:07
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Украина вступит в ЕС через несколько лет: Мережко назвал год
Украина-ЕС. Фото: УНИАН
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

При выполнении всех требований и политической воли со стороны стран-членов ЕС, вполне возможно, что Украина может стать полноправным членом ЕС еще до 2030 года. А возможное наличие оккупированных территорий в Украине не помешает этому процессу.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Александр Мережко, глава комитета ВР Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

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Александр Мережко
Александр Мережко. Фото: Слуга Народа

"По моему мнению, Украина может стать полноправным членом ЕС еще до 2030 года. Это вопрос политической воли со стороны стран-членов ЕС. Весь процесс вступления может занять несколько лет. Причем наличие оккупированных территорий не является препятствием для членства страны в ЕС. Пример — это Кипр", — уточнил Мережко.

Напомним, по словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году. И в том случае, если обе стороны выполнят поставленные перед ними условия. Об этом высокопоставленный чиновник сказал в интервью изданию Spiegel.

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