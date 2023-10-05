Україна вступить в ЄС за кілька років: Мережко назвав рік

Україна-ЄС. Фото: УНІАН

При виконання всіх вимог та політичної волі з боку країн-членів ЄС цілком можливо, що Україна може стати повноправним членом ЄС ще до 2030 року. А можлива наявність окупованих територій в Україні не стане на заваді цьому процесу.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Олександр Мережко, голова комітету ВР України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

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Олександр Мережко. Фото: Слуга Народу

"На мою думку, Україна може стати повноправним членом ЄС ще до 2030 року. Це питання політичної волі з боку країн-членів ЄС. Увесь процес вступу може зайняти декілька років. Причому наявність окупованих територій не є перешкодою для членства країни в ЄС. Приклад — це Кіпр", — уточнив Мережко.

Нагадаємо, за словами голови Європейської ради Шарля Мішеля, Україна може стати членом Євросоюзу у 2030 році. І в то му випадку, якщо обидві сторони виконають поставлені перед ними умови. Про це високопосадовець сказав в інтервʼю виданню Spiegel.