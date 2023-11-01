Военных Азову выгнали из бизнес-форума: все детали от Толкачевой

Руководитель Патронатной службы Елена Толкачева. Фото: pravda.com.ua

Руководителя Патронатной службы "Азова" и других военных попросили уйти с форума молодых предпринимателей Young Business Club. Причина — "не пугать людей военной формой". После публичной огласки организаторы извинились перед "азовцами", но прощения они не принимают.

Сталкивались ли военные с этим раньше, Новини.LIVE эксклюзивно рассказала сама глава Патронатной службы Елена Толкачева.

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Реакция на прощение

"Я не имею права принять извинения от них, потому что оскорбили не лично меня, а всех украинских военных. Что они должны сделать, пусть определяет украинское общество. Раньше со мной такого не случалось. По-моему, пусть все идут на фронт и смывают свой стыд кровью", — сказала Толкачева.

Что предшествовало

Руководитель Патронатной службы "Азова" Елена Толкачева опубликовала видео, в котором рассказала, что военных патронатной службы пригласили на мероприятие, где они планировали рассказать о своей работе и привлечь молодых бизнесменов к помощи.

Однако во время фуршета организаторы мероприятия сказали им "спрятаться в уголке", потому что они одеты в форму. Мол, это пугает мужчин-участников мероприятия.

После публичного заявления Елены Толкачевой организаторы сразу извинились, написав сообщение в Facebook.

"Мы приносим свои извинения военным "Азова" лично и всем, чьи чувства задела эта ситуация. Мнение и позиция человека, работавшего в нашей команде, не является позицией клуба и его участников", — написали они.

Организаторы мероприятия извинились за инцидент. Фото: скриншот

Напомним, 27 сентября в России стартовал новый процесс над защитниками Мариуполя из полка "Азов". Оккупанты приговорили 24 воинов к пожизненному заключению.