Військових Азову вигнали з бізнес форуму: всі деталі від Толкачової

Очільниця Патронатної служби Олена Толкачова. Фото: pravda.com.ua

Керівницю Патронатної служби "Азову" та інших військових попросили піти із форуму молодих підприємців Young Business Club. Причина — "не лякати людей військовою формою". Після публічного розголосу організатори вибачилися перед "азовцями", але вибачення вони не приймають.

Чи стикалися військові з цим раніше, Новини.LIVE ексклюзивно розповіла сама очільниця Патронатної служби Олена Толкачова.

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Реакція на вибачення

"Я не маю права прийняти вибачення від них, бо образили не особисто мене, а всіх українських військових. Що вони мають зробити, хай визначає українське суспільство. Раніше зі мною таки випадки не траплялися. Як на мене, хай всі йдуть на фронт і змивають свій сором кров'ю", — сказала Толкачова.

Що передувало

Очільниця Патронатної служби "Азову" Олена Толкачова опублікувала відео, в якому розповіла, що військових патронатної служби запросили на захід, де вони планували розповісти про свою роботу та залучити молодих бізнесменів до допомоги.

Однак під час фуршету організатори заходу сказали їм "сховатися у куточку", бо вони одягнені в однострої. Мовляв, це лякає чоловіків-учасників заходу.

Після публічної заяви Олени Толкачової організатори одразу перепросили, написавши допис у Facebook.

"Ми приносимо свої вибачення військовим "Азову" особисто й усім, чиї почуття зачепила ця ситуація. Думка і позиція людини, яка працювала в нашій команді, не є позицією клубу і її учасників", — написали вони.

Організатори заходу перепросили за інцидент. Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 вересня в Росії стартував новий процес над захисниками Маріуполя з полку "Азов". Окупанти засудили 24 воїнів до довічного ув'язнення.