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Юрист объяснил правила раздачи повесток на блокпостах

3 октября 2023 17:12
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
В Киеве раздают повестки: комментарий юриста
Мобилизация в Украине. Фото: Генштаб
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Обустройство импровизированных блокпостов для вероятных раздач повесток в столице, о чем киевляне пишут в социальных пабликах, с точки зрения закона незаконно.

Военные не могут проверять документы у граждан Украины, а сама повестка потенциальному военнообязанному должна быть подготовлена и выписана на конкретное лицо.

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Об этом комментарии Новини.LIVE сказал адвокат Ростислав Кравец.

"Основания для вручения повестки таковы: она должна быть уже подготовлена и выписана на конкретное лицо. А мы занимаемся дикой мобилизацией, которая действительно происходит. Ведь за столько времени войны в Украине до сих пор не смогли организовать военный учет. Военные не имеют права проверять документы, это могут делать только полицейские. Однако, если повестка уже вручена, тогда такому лицу следует явиться в ТЦК", — подчеркнул юрист.

Скриншот
Скриншот из ТГ-канала

Напомним, по словам депутата ВР, которая служит в ВСУ, Людмилы Буймистер, для облегчения мобилизации в Украине, следует разрешить проходить службу в ВСУ именно в тех подразделениях, в которых бы это хотели делать мобилизованные. Такой шаг со стороны властей значительно повысил добровольную мотивацию к мобилизации.

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