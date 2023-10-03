Мобілізація в Україні: депутатка назвала два кроки для покращення

ЗСУ. Фото: Генштаб

Українцям варто дозволити проходити службу в ЗСУ саме у тих підрозділах, в яких би вони хотіли це робити. Такий крок з боку влади значно підвищив би добровільну мотивацію до мобілізації.

Окрім того слід покращити бойову підготовку особового складу та зробити її довшою.

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Таку думку в інтервʼю Новини.LIVE висловила депутатка ВР, яка служить в ЗСУ, Людмила Буймістер.

Мобілізація в Україні: як покращити

Друге, що варто зробити, на думку Буймістер, це суттєво покращити підготовку особового складу, зробити її довшою і давати людям такі знання і навички, щоби вони не потрапляли у неочікувані для себе обставини.

Тоді, за її словами і втрати будуть менші, а також зростатиме ефективність застосування сил та засобів. І зрештою сама мобілізація стане простішою.

"Якщо дозволити людям йти у ті підрозділи, де служать їхні друзі, родичі, де вони знають командирів і довіряють їм. Знають, що їх не кинуть на погано сплановану операцію, де є нормальний рівень матеріально-технічного забезпечення і відносно низький відсоток втрат. Якщо б дозволили таке — багато людей пішло б", — припустила депутатка.

Людмила Буймістер. Фото: FB/Людмила Буймістер

А от підвищення зарплатні для військових навряд замотивує людину йти в гарячі точки. Доплати за виконання бойових завдань є, їх не забирали. За словами Буймістер, краще не затримувати на 2-3 місяці ті виплати, які вже існують.

"Найгірше для хлопців — не знати, чого очікувати. У всіх же сімʼї, батьки тощо. Буває, що зарплату по 2-3 місяці не отримують, бо триває процедура перегляду чогось там… Ось це і кидає тінь на всю владу", — підсумувала депутатка.

Нагадаємо, згідно щоденного звіту Інституту вивчення війни (ISW), українські військові незначно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області. ЗСУ продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.