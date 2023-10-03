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Как улучшить мобилизацию в Украине: депутат из ВСУ назвала два шага

3 октября 2023 11:35
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Мобилизация в Украине: депутат назвала два шага для улучшения
ВСУ. Фото: Генштаб
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Украинцам следует разрешить проходить службу в ВСУ именно в тех подразделениях, в которых бы они хотели это делать. Такой шаг со стороны властей значительно повысил добровольную мотивацию к мобилизации.

Кроме того, следует улучшить боевую подготовку личного состава и сделать ее длиннее.

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Такое мнение в интервью Новини.LIVE высказала депутат ВР, которая служит в ВСУ, Людмила Буймистер.

Мобилизация в Украине: как улучшить

Второе, что следует сделать, по мнению Буймистера, это существенно улучшить подготовку личного состава, сделать ее длиннее и давать людям такие знания и навыки, чтобы они не попадали в неожиданные для себя обстоятельства.

Тогда, по ее словам, и потери будут меньше, а также будет расти эффективность применения сил и средств. И в конце концов сама мобилизация станет проще.

"Если позволить людям идти в те подразделения, где служат их друзья, родственники, где они знают командиров и доверяют им. Знают, что их не бросят на плохо спланированную операцию, где есть нормальный уровень материально-технического обеспечения и относительно низкий процент потерь. Если бы такое разрешили  многие пошли бы", — предположила депутат.

Людмила Буймистер
Людмила Буймистер. Фото: FB/Людмила Буймистер

А вот повышение зарплаты для военных вряд ли мотивирует человека идти в горячие точки. Доплаты за выполнение боевых задач есть, их не забирали. По словам Буймистера, лучше не задерживать на 2-3 месяца уже существующие выплаты.

"Хуже всего для ребят — не знать, чего ожидать. У всех же семьи, родители и т.д. Бывает, что зарплату по 2-3 месяца не получают, потому что длится процедура пересмотра чего-то там… Вот это и бросает тень на всю власть", — подытожила депутат.

Напомним, согласно ежедневному отчету Института изучения войны (ISW), украинские военные незначительно продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской области. ВСУ продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

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