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Юрист пояснив правила роздачі повісток на блокпостах

3 жовтня 2023 17:12
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
В Києві роздають повістки: коментар юриста
Мобілізація в Україні. Фото: Генштаб
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Облаштування імпровізованих блокпостів для ймовірних роздач повісток у столиці, про що кияни пишуть у соціальних пабліках, з точки зору закону є незаконним.

Адже військові не можуть перевіряти документи у громадян України, а сама повістка потенційному військовозобов'язанову має бути підготовлена та виписана на конкретну особу.

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Про це коментарі Новини.LIVE сказав адвокат Ростислав Кравець.

"Підстави для вручення повістки такі: вона має бути вже підготовлена та виписана на конкретну особу. А ми займаємось дикою мобілізацією, яка насправді відбувається. Адже за стільки часу війни в Україні досі не змогли організувати військовий облік. Військові не мають права перевіряти документи , це можуть робити тільки поліцейські. Однак, якщо повістка вже вручена, тоді такій особі слід з'явитися до ТЦК", — наголосив юрист.

Скріншот
Скріншот із ТГ-каналу

Нагадаємо, за словами депутатки ВР, яка служить в ЗСУ, Людмили Буймістер, для полегшення мобілізації в Україні, варто дозволити проходити службу в ЗСУ саме у тих підрозділах, в яких би це хотіли робити мобілізовані. Такий крок з боку влади значно підвищив би добровільну мотивацію до мобілізації.

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