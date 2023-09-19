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Гетманцев сказал, что думает о концепции налоговой реформы "10-10-10"

19 сентября 2023 06:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Гетманцев назвал концепцию налоговой реформы "10-10-10" пиаром
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал инициированную Офисом Президента концепцию налоговой либерализации с условным названием "10-10-10" — пиаром.

Об этом Гетманцев заявил в интервью для Новини.LIVE.

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"Я не знаю такой реформы. Год об этом говорится — в разных интервью, постах в соцсетях… Но я вам объясню, что такое реформа. Реформа — это законопроект или пакет законопроектов, пояснительная записка под законопроект, расчеты компенсаторов возможных бюджетных потерь. Но это не просто заявления в Фейсбуке. Поэтому я и говорю, что не знаю такой реформы. По факту, такая реформа отсутствует", — объяснил свою позицию народный депутат.

По его словам, есть народные депутаты, которые поддерживают эту реформу.

"Они могут внести соответствующий законопроект. Но дальше презентаций дело не идет. Как следствие, я год комментирую цитаты из средств массовой информации. Это не работа специалистов, финансистов. Это точно не реформирование того, что ты хочешь реформировать. Это больше похоже на пиар", — заявил Гетманцев.

По его мнению, общественно важные реформы, в том числе в налоговой сфере, можно реализовывать даже в условиях войны.

"Можно и после войны, и во время войны. Но нужен текст законопроекта", — резюмировал собеседник Новини.LIVE.

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Напомним, идею налоговой либерализации с условным названием "10-10-10" Ростислав Шурма озвучил еще летом 2022 года. Идея состоит, среди прочего, в снижении ставок основных налогов — налога на прибыль, налога на доходы физлиц и налога на добавленную стоимость — до 10%.

Идея имеет как своих поклонников, так и противников. Президент Владимир Зеленский заявил, что рассматривать возможность внедрения подобной реформы можно после войны.

Противники концепции "10-10-10" отмечают недопустимость потери налоговых поступлений в государственный бюджет во время войны. О недопустимости сужения налоговой базы говорят и в Международном валютном фонде. Последовательным критиком концепции "10-10-10" выступает Даниил Гетманцев, подчеркивающий отсутствие фундаментальных расчетов, которые были бы положены в основу предлагаемых налоговых изменений.

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