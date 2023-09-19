Гетманцев назвав концепцію податкової реформи "10-10-10" піаром

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав ініційовану Офісом Президента концепцію податкової лібералізації з умовною назвою "10-10-10" — піаром.

Про це Гетманцев заявив в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Читайте також:

"Я не знаю такої реформи. Рік про це говориться — в різних інтерв’ю, постах в соцмережах… Але я вам поясню, що таке реформа. Реформа – це законопроєкт, або пакет законопроєктів, пояснювальна записка під законопроєкт, розрахунки компенсаторів можливих бюджетних втрат. Але це не просто заяви в Фейсбуці. Тому я й говорю, що не знаю такої реформи. По факту така реформа відсутня", — пояснив свою позицію народний депутат.

За його словами, є депутати, які підтримують цю реформу.

"Вони можуть внести відповідний законопроєкт. Але далі презентацій діло не йде. Як наслідок, я рік коментую цитати із засобів масової інформації. Це не робота спеціалістів, фінансистів. Це точно не реформування того, що ти хочеш реформувати. Це більше схоже на піар", — заявив Гетманцев.

На його думку, суспільно важливі реформи, зокрема і у податковій сфері, можна реалізовувати навіть в умовах війни.

"Можна і після війни, і під час війни. Але потрібен текст законопроєкту", — резюмував співрозмовник Новини.LIVE.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Три по 10%: що змінить нова податкова реформа та якими будуть наслідки для бізнесу

Нагадаємо, ідею податкової лібералізації з умовною назвою "10-10-10" Ростислав Шурма озвучив ще влітку 2022 року. Ідея полягає, серед іншого, у зниженні ставок основних податків — податку на прибуток, податку на доходи фізосіб і податку на додану вартість — до 10%.

Ідея має як своїх прихильників, так і противників. Президент Володимир Зеленський заявив, що розглядати можливість впровадження подібної реформи можна після війни.

Противники концепції "10-10-10" наголошують на неприпустимості втрати податкових надходжень до державного бюджету під час війни. Про неприпустимість звуження податкової бази говорять і в Міжнародному валютному фонді. Послідовним критиком концепції "10-10-10" виступає Данило Гетманцев, який наголошує на відсутності грунтовних розрахунків, які були би покладені в основу пропонованих податкових змін.