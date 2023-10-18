Пожизненный статус РЭР: анализ законопроекта для вступления в ЕС

Заседание Верховной Рады 17 октября 2023 года. Фото: FB/ВР

Верховная Рада большинством голосов приняла законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц — PEP.

Главной изюминкой будущего закона есть то, что "статус публичных деятелей" будет пожизненным. Это означает пожизненный финансовый контроль и мониторинг их деятельности даже после окончания политической карьеры.

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В чем суть закона о РЕР: объяснение

Чуть больше месяца Верховная Рада начала рассмотрение проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" относительно политически значимых лиц — РЕР. Данная аббревиатура пошла из английского языка "Politically exposed person" — политически известный человек.

Заседание Верховной Рады 17 октября 2023 года. Фото: FB/ВР

21 сентября он был принят Радой за основу, а уже 17 октября принят в целом большинством голосов.

"Наверное, самый сложный закон, который есть на этой сессии парламента", — говорил его инициатор и глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Данный законопроект является последним препятствием Украины для начала переговоров по вступлению в ЕС и получению очередного транша от МВФ.

Однако, несмотря на вроде бы положительный посыл, он вызвал бурную реакцию в украинском обществе по двум составляющим:

В случае подписания законопроекта Президентом, банки будут осуществлять пожизненный финансовый мониторинг не только за деятельностью лиц-РЕР, но и их детей и бизнес-партнеров;

Кроме того, принята обратная действующего закона. То есть, под него попадут даже те, кто был на госслужбе до его принятия.

По словам депутата от партии "Голос" Ярослава Юрчишина, редакция законопроекта отвечает рекомендациям Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег и директиве ЕС "о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма".

Ярослав Юрчишин. Фото: FB/Ярослав Юрчишин

"Да, данный законопроект открывает нам возможности для дальнейшего сотрудничества с МВФ и является важным шагом для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе. Но качество его ну очень сомнительное", — написал он на своей странице в Facebook.

Кто именно попадет под действие РЕР: список

По словам депутата, под действие PEP в Украине попадут примерно 10-15 тыс. человек. В основном это топ-чиновники:

Глава государства, руководитель правительства, министры и их заместители; депутаты парламента;

Члены Верховного и Конституционного судов или других судебных органов высокого уровня, решения которых не подлежат обжалованию, кроме как в исключительных обстоятельствах;

Члены суда аудиторов или правлений центральных банков;

Чрезвычайные и полномочные послы, поверенные в делах и высокие должностные лица Вооруженных Сил;

Члены административных, управленческих или надзорных органов государственных предприятий, имеющие стратегическое значение.

"Но под мониторинг попадут и те родственники, которые ведут совместное хозяйство. Это очень неудобно, потому что и без этого у них есть ограничения, а теперь будет еще больше. Однако в процессе обретения членства в ЕС у нас будет возможность усовершенствовать регулирование PEP", — уточнил депутат.

Закон о РЕР может охватить полстраны?

А вот по словам политического обозревателя Игоря Чаленко, будущий закон может охватить чуть ли не полстраны. И это точно не будет 15 тысяч чиновников, госслужащих. По его словам, это может быть кто-либо, кто имел или имеет дела с РЕР-ми, а особенно их родственники, дети и бизнес-партнеры.

Игорь Челенко. Фото: Новини.LIVE

Такой финансовый надзор за данной категорией лиц, согласно принятому закону, будет пожизненным. Более того, данный закон оказывает обратное действие. Это значит, что под него попадут все политики, находившиеся у власти до его принятия. И именно из-за этой нормы данный закон может быть отменен Конституционным судом, говорит Чаленко.

"Очень много вопросов возникает, очень. Не исключаю, что Конституционный суд может отменить его, признав неконституционным с точки зрения обратного действия во времени. Кроме этого, теперь мы вряд ли сможем привлекать новый бизнес в государственное управление. Это не коррупционеры и не олигархи 90-х, а люди, которые построили свой бизнес с нуля. Они просто не захотят работать на государство", — говорит политолог.

По его словам, политикам и депутатам уже сейчас сложно открыть даже обычную платежную карту в любом из банков из-за скрупулезности финансовых проверок и мониторинга.

Почему Запад настаивал на принятии РЕР?

При этом, по словам Чаленко, вполне можно понять давление Запада и западных партнеров, требующих от официального Киева жесткого контроля за коррупционной составляющей и отмыванием средств. Потому что государство фактически живет, благодаря помощи Запада. Все заработанные нами средства идут на войну против России.

ВСУ. Фото: FB/GeneralStaff.ua

Следовательно, Украине необходимо получать дальнейшее финансирование на жизнеспособность. В частности, большая половина бюджета этого года финансируется международными партнерами.

Например, необходимо найти $42 млрд долларов, из которых на сегодняшний день есть $33 млрд. В следующем году дефицит бюджета составляет $43 млрд, из которых лишь треть прогарантирована. Но по словам Даниила Гетманцева, эти поступления пока пока не точны.

Соответственно, нам необходимы дополнительные аргументы, чтобы убеждать наших западных партнеров, что проблем с Украиной не будет, объясняет Чаленко:

"А когда у нас есть постоянные скандалы, как организация свадьбы экс-прокурорами и работниками ДБР… Поэтому закон о РЕР-х мог бы быть фактором, который покажет, что Украина системно борется с коррупцией среди всех топ-чиновников. Президент подпишет его, ведь его реализация является необходимостью в сложившейся ситуации" .

Он также соглашается с тезисом, что через несколько лет Украина может изменять данный закон, потому что в процессе его выполнения окажется, что под действие попала чуть ли не вся страна.

Следовательно, когда ситуация нормализуется, мы вернемся к более приемлемой форме: ограничим во времени по РЕР-м до 3-5 лет, как это есть в Канаде, например. Или изменим подходы к мониторингу политически значимых лиц.

Заседание в Европейском Парламенте. Фото: FB/ЕП

А вот те, кто отмывал деньги, по мнению Чаленко, будут продолжать это делать. Они просто увеличат ресурс на своих финансистов и юристов, которые будут делать это в законный способ.

"Возникнет такая же ситуация, как сейчас в крупном бизнесе, который обходит налогообложение и другие ограничения через сотни и тысячи ФЛП. Так же будет с РЕР-и. А люди, живущие по закону, просто получат дополнительные ограничения и с практической точки зрения и мы получим проблему", — подытожил Чаленко.

РЕPы есть не только в Украине

Украина не уникальная страной в вопросе введения финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Она присоединилась к Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег FATF, как и еще более 200 мировых стран и юрисдикций, говорит Александр Воронцов, адвокат, юрист Hillmont Partners.

При подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Украина обязалась имплементировать рекомендации FATF по финансовому мониторингу за политико-влиятельными лицами, бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.

"Пожизненный статус РЕР не столько рекомендации FATF, сколько репутация Украины на международной арене как рискового партнера с точки зрения коррупции. Потому что в наших реалиях РЭР-персона остается влиятельным лицом даже после того, как потеряет должность", — объясняет юрист.

Как отмечается на сайте ВР, в настоящее время законопроект готовят к подписи главе ВР.

Отметим, в следующем месяце Еврокомиссия представит ежегодный доклад по расширению Европейского Союза. По всей вероятности, будет озвучена рекомендация о начале официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС.

По словам главы комитета по внешней политике Александра Мережко, переговоры начнутся уже в декабре 2023 года. Учитывая, что Украина приняла 99% необходимых условий — этот прогноз выглядит достаточно реалистичным.