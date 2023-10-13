Сколько украинцев живет в Украине: цифра

Крещатик. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE

На начало 2022 года в Украине, включая оккупированный Крым и ОРДЛО, проживало чуть более 42 млн украинцев. После начала войны сильно возросла смертность, началась безумная миграция. И сейчас в границах 91 года проживает 35-36 млн украинцев.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал заместитель Института демографии Украины Александр Гладун.

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"Сейчас корректно говорить даже не о населении Украины, а о тех, кто находится в Украине. Это количество человек сократилось на 6 млн, то есть нас 35-36 млн", — сказал Гладун.

Остальные украинцы, по его словам, из страны уехали. По данным верховного комиссара по управлению беженцев, в настоящее время за границей находится 6,2 млн украинцев. В основном сконцентрированы в Европе. Украинский МИД называет цифру в 8 млн человек.

Напомним, по информации издания Proukrainu.blesk.cz, в Чехии по состоянию на начало осени 2023 года насчитывалось около 70 тысяч беженцев из Украины из числа уязвимых категорий. Такие граждане имеют право на социальные выплаты и особые льготы.