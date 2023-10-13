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Демограф розповів, скільки українців наразі мешкає в країні

13 жовтня 2023 15:03
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Скільки українців живе в Україні: цифра
Хрещатик. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

На початок 2022 року в Україні, включно із окупованим Кримом та ОРДЛО, проживало трохи більше 42 млн українців. Після початку війни сильно зросла смертність, почалася шалена міграція. І наразі у кордонах 91-го року мешкає 35-36 млн українців.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав заступник Інституту демографії України Олександр Гладун.

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"Наразі коректно говорити навіть не про населення України, а про тих, хто наразі перебуває в Україні. Ця кількість осіб скоротилося на 6 млн, тобто нас 35-36 млн", — сказав Гладун.

Решта українців із країни поїхали. За даними верховного комісара з управління біженців, наразі за кордоном перебувають 6,2 млн українців. В основному сконцентровані у Європі. Українське МЗС називає цифру у 8 млн осіб.

Нагадаємо, за інформацією видання Proukrainu.blesk.cz, у Чехії станом на початок осені 2023 року налічувалося близько 70 тисяч біженців з України з числа вразливих категорій. Такі громадяни мають право соціальні виплати та особливі пільги.

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