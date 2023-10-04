Паспортизация на оккупированной Херсонской области: можно ли выехать в Крым с украинским паспортом

Принудительная паспортизация. Фото: из открытых источников

Во временно оккупированных Олешках в Херсонской области происходит принудительная паспортизация за пределами адекватности. Без российских паспортов украинцам отказывают в оказании медицинской помощи, а автомобили на украинских номерах могут вообще забрать.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно рассказал мэр Олешек Евгений Рыщук.

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"Была информация, что если останавливают и нет российского паспорта, то отбирают сим-карты. Давят на паспортизацию, инсулин не получишь без паспорта", — сказал Рыщук.

По его словам, происходит массовая паспортизация и россияне давят на местных. У мэра нет информации о том, можно ли с украинским паспортом уехать из Херсона в Крым, как это происходило ранее. Но он заверил, что автомобили на украинских номерах останавливают и если у людей нет российского паспорта, то автомобиль заберут.

Ранее мы писали, что на временно оккупированной территории Херсонской области россияне прибегли к более жестким методам принуждения выдачи российских паспортов. Для того чтобы пересечь границу с РФ, нужно сделать паспорт страны-агрессора.

Напомним, люди, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, стали гораздо чаще выезжать на территорию Украины через гуманитарные коридоры. Сейчас самый большой поток именно из южных регионов, а именно Херсонской и Запорожской областей.