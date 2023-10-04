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Чи можуть люди з українськими паспортами виїхати з Херсонщини у Крим: мер Олешок пояснив

4 жовтня 2023 07:16
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Паспортизація на окупованій Херсонщині: чи можна виїхати в Крим з українським паспортом
Примусова паспортизація. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині відбувається примусова паспортизація за межами адекватності. Без російських паспортів українцям відмовляють у наданні медичної допомоги, а автівки на українських номерах можуть взагалі забрати. 

Про це Новини.LIVE ексклюзивно розповів мер Олешок Євген Рищук. 

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"Була інформація, що якщо зупиняють і немає російського паспорта, то відбирають сім-карти. Давляться на паспортизацію, інсулін не отримаєш без паспорта", — сказав Рищук. 

За його словами, відбувається масова паспортизація і росіяни давлять на місцевих. У мера немає інформації щодо того, чи можна з українським паспортом виїхати з Херсонщини у Крим, як це відбувалося раніше. Але він запевнив, що автомобілі на українських номерах зупиняють і якщо у людей немає російського паспорта, то автівку заберуть. 

Раніше ми писали, що на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни вдалися до жорсткіших методів примусу видачі російських паспортів. Для того, щоб перетнути кордон з РФ, потрібно зробити паспорт країни-агресорки. 

Нагадаємо, люди, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, стали набагато частіше виїжджати на територію України через гуманітарні коридори. Наразі найбільший потік саме з південних регіонів, а саме з Херсонської та Запорозької областей.

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