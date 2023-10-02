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З тимчасово окупованої Херсонщини не випускають людей з українськими паспортами

2 жовтня 2023 19:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
З тимчасово окупованої Херсонщини не випускають людей з українськими паспортами
Окупант перевіряє документи у чоловіка. Фото ілюстративне: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни вдалися до жорсткіших методів примусу видачі російських паспортів. Для того, щоб перетнути кордон з РФ, потрібно зробити паспорт країни-агресора. 

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE з окупованої території Херсонщини. 

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Повідомляється, що при спробі покинути регіон з українським паспортом — людей не хочуть пропускати та повертають назад. 

За словами місцевих жителів, таким чином російські окупанти хочуть змусити людей зробити російський паспорт. 

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Фото: скриншот
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Фото: скриншот

Паспорт РФ на тимчасово окупованій Херсонщині

Раніше на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини російські військові погрожували місцевим жителям, які не отримали паспорт РФ, конфіскацією майна та депортацією. 

А нещодавно стало відомо про те, що загарбники посилили примусову паспортизацію. Для цього, зокрема, окупанти влаштовують рейди селами Херсонщини для роздачі паспортів. Вриваючись до будинків місцевих мешканців, росіяни змушують писати заяву для того, щоб отримати паспорт. Чоловікам під час таких заходів роздають повістки до районного "військкомату".

У той же час, окупаційна поліція шукає людей, які відмовляються від паспорту країни-агресора. Для таких обмежують пересування містом. 

Нагадаємо, люди, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, стали набагато частіше виїжджати на територію України через гуманітарні коридори. Наразі найбільший потік саме з південних регіонів, а саме — Херсонської та Запорозької областей.

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