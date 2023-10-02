С временно оккупированной Херсонщины не выпускают людей с украинскими паспортами

Оккупант проверяет документы у мужчины. Фото иллюстративное: росСМИ

На временно оккупированной территории Херсонской области россияне прибегли к более жестким методам принуждения выдачи российских паспортов. Для того чтобы пересечь границу с РФ, нужно сделать паспорт страны-агрессора.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE с оккупированной территории Херсона.

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Сообщается, что при попытке покинуть регион с украинским паспортом людей не хотят пропускать и возвращают обратно.

По словам местных жителей, таким образом российские оккупанты хотят заставить людей сделать российский паспорт.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Паспорт РФ на временно оккупированной Херсонской области

Ранее на временно оккупированном левобережье Херсона российские военные угрожали местным жителям, не получившим паспорт РФ, конфискацией имущества и депортацией.

А недавно стало известно о том, что захватчики ужесточили принудительную паспортизацию. Для этого, в частности, оккупанты устраивают рейды по селам Херсонщины для раздачи паспортов. Врываясь в дома местных жителей, россияне заставляют писать заявление для того, чтобы получить паспорт. Мужчинам во время таких мероприятий раздают повестки в районный "военкомат".

В то же время оккупационная полиция ищет людей, которые отказываются от паспорта страны-агрессора. Для таких ограничивают передвижение по городу.

Напомним, люди, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, стали гораздо чаще выезжать на территорию Украины через гуманитарные коридоры. Сейчас самый большой поток именно из южных регионов, а именно Херсонской и Запорожской областей.