Киевстар изменит условия обслуживания с 1 августа — к чему готовиться клиентам

Женщина разговаривает по телефону. Фото: Pexels

Популярный мобильный оператор предупредил абонентов об изменениях в условиях обслуживания с 1 августа 2025 года. Киевстар планирует закрыть некоторые архивные ТВ-пакеты для абонентов фиксированной связи и предоставить улучшенные услуги клиентам тарифной линейки Бизнес UA.

Об этом сообщила пресс-служба Киевстара на официальном сайте.

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Изменения для бизнес-клиентов

Украинцы могут подключить несколько пакетов услуг для корпоративной связи, в частности "Онлайн", "Лайт", "Оптимум" и "Максимум" из линейки Бизнес UA. Начиная с 1 августа, клиенты мобильного оператора смогут пользоваться улучшенными условиями в странах "Роуминга как дома". Обновления предусматривают:

больше гигабайт;

отсутствие тарификации для входящих звонков;

разговоры с абонентами Киевстара и других сетей будут по домашним условиям.

При этом месячная плата за тарифы останется неизменной, поэтому переплачивать за связь не придется. Чтобы узнать больше, украинцам порекомендовали посетить раздел "Роуминг как дома" на сайте мобильного оператора с 1 августа.

Бизнес-тарифы Киевстара. Фото: скриншот

Обновление пакетов Киевстар ТВ

На платформе кино и телевидения от Киевстара закроют архивные пакеты для абонентов фиксированной связи. Речь идет об услугах "Минимальный 2019", "Оптимальный", "Зручний", "Комфортный", "Максимальный HD", "Стартовый", "Базовый 2020", "Семейный 2020", "Выгодный" и "Премиум HD 2020".

"Если вы пользуетесь одним из них, мы подключим вам пакет с наибольшим наполнением — Премиум HD. Это доступ к 430+ телеканалам, а также видеобиблиотеке из более 20 000 фильмов, сериалов и шоу", — заверил мобильный оператор.

Дополнительно клиенты получат скидку 40% на оплату ТВ-пакета до 31 декабря 2025 года: вместо 200 грн/мес. придется платить всего 120 грн/мес. С 2026 года стоимость услуги станет стандартной. А пользователей предложений "КиноХит HD", "Детский", "Cine+" и "Взрослый" отключат автоматически, ведь все тематические пакеты уже входят в условия Премиум HD.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар ввел выгодные условия для абонентов, которые перенесут мобильный номер в сеть. Например, за тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" придется платить всего 220 грн/мес. вместо 350 грн. Плюс пользователям предоставят безлимитный трафик.

Также мы писали, что абоненты lifecell могут пополнять счет без общего лимита, но с ограничениями на конкретные платформы. У Киевстара максимальная сумма пополнения составляет 8 000 грн, у Vodafone — 14 999 грн в день.