Київстар змінить умови обслуговування з 1 серпня — до чого готуватися клієнтам

Жінка розмовляє по телефону. Фото: Pexels

Популярний мобільний оператор попередив абонентів про зміни в умовах обслуговування з 1 серпня 2025 року. Київстар планує закрити деякі архівні ТБ-пакети для абонентів фіксованого зв’язку та надати покращені послуги клієнтам тарифної лінійки Бізнес UA.

Про це повідомила пресслужба Київстару на офіційному сайті.

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Зміни для бізнес-клієнтів

Українці можуть підключити кілька пакетів послуг для корпоративного зв’язку, зокрема "Онлайн", "Лайт", "Оптимум" і "Максимум" із лінійки Бізнес UA. Починаючи з 1 серпня, клієнти мобільного оператора матимуть змогу користуватися покращеними умовами у країнах "Роумінгу як вдома". Оновлення передбачають:

більше гігабайт;

відсутність тарифікації для вхідних дзвінків;

розмови з абонентами Київстару та інших мереж будуть за домашніми умовами.

Водночас місячна плата за тарифи залишиться незмінною, тому переплачувати за зв'язок не доведеться. Аби дізнатися більше, українцям порекомендували завітати до розділу "Роумінг як вдома" на сайті мобільного оператора з 1 серпня.

Бізнес-тарифи Київстару. Фото: скриншот

Оновлення пакетів Київстар ТБ

На платформі кіно та телебачення від Київстару закриють архівні пакети для абонентів фіксованого зв’язку. Йдеться про послуги "Мінімальний 2019", "Оптимальний", "Зручний", "Комфортний", "Максимальний HD", "Стартовий", "Базовий 2020", "Сімейний 2020", "Вигідний" та "Преміум HD 2020".

"Якщо ви користуєтеся одним із них, ми підключимо вам пакет із найбільшим наповненням — Преміум HD. Це доступ до 430+ телеканалів, а також відеобібліотеки з понад 20 000 фільмів, серіалів і шоу", — запевнив мобільний оператор.

Додатково клієнти отримають знижку 40% на оплату ТБ-пакету до 31 грудня 2025 року: замість 200 грн/міс. доведеться платити всього 120 грн/міс. З 2026 року вартість послуги стане стандартною. А користувачів пропозицій "КіноХіт HD", "Дитячий", "Cine+" та "Дорослий" відключать автоматично, бо всі тематичні пакети вже входять до умов Преміум HD.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар запровадив вигідні умови для абонентів, які перенесуть мобільний номер у мережу. Наприклад, за тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий" доведеться платити всього 220 грн/міс. замість 350 грн. Плюс користувачам нададуть безлімітний трафік.

Також ми писали, що абоненти lifecell можуть поповнювати рахунок без загального ліміту, але з обмеженнями на конкретні платформи. У Київстарі максимальна сума поповнення становить 8 000 грн, у Vodafone — 14 999 грн на день.