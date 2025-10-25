Переход на зимнее время — в Укрзализныце объяснили, что делать пассажирам утренних рейсов

Зимнее время в Украине — о чем УЗ предупредила пассажиров поездов
Многие пассажиры Укрзализныци могут путаться во времени отправления поездов ввиду перевода часовой стрелки. Однако в компании заявили, что информация на билетах указана с учетом перехода страны на зимнее время.
Об этом заявила пресс-служба УЗ в официальном Telegram-канале.
Как не опоздать на утренний рейс УЗ
В Украине планировали отказаться от перевода часовой стрелки с 2025 года, однако соответствующий законопроект №4201, принятый во втором чтении и направленный на подпись президента, так и не вступил в силу. Поэтому в ночь с 25 на 26 октября в 04:00 все часы переведут на час назад — на 03:00.
Пассажирам, которые будут направляться на утренние рейсы, Укрзализныця порекомендовала проверить время, дабы не опоздать на поезд. Период отправления на билетах указан с учетом уже переведенных часов. При этом современные гаджеты автоматически обновляют время, а механические устройства необходимо настраивать самостоятельно.
Как получить компенсацию за билет УЗ
Ранее мы рассказывали, как пассажирам вернуть деньги за билет Укрзализныци. Нередко случается, что вынужденные обстоятельства приводят к разрушению планов, из-за чего приходится отменять бронирование места в поезде. При этом украинцам компенсируют расходы в полном объеме только в отдельных случаях, а именно:
- отмены рейса по вине перевозчика;
- задержки поезда на более чем 1 час по вине компании;
- непредоставления пассажиру места, указанного в проездном документе;
- опоздания на поезд из пункта пересадки по вине перевозчика.
Частичная компенсация, согласно Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, предусмотрена в случае опоздания на рейс по личным причинам. Владельцу билета не возвращают стоимость плацкарты, НДС, комиссионный сбор и оплату комплекта постельного белья.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинские поезда иногда задерживаются, чтобы дождаться пассажиров. В Укрзализныце назвали рекорд ожидания — 479 минут. Опоздавшие путешественники могут ехать попутным рейсом без доплат.
Также мы писали, что в купе поезда Киев-Варшава упала верхняя полка, едва не травмировав пассажирку. В Укрзализныце заверили, что проверят все вагоны на наличие недостатков в причастном депо.
