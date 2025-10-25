Видео
Зимнее время в Украине — о чем УЗ предупредила пассажиров поездов

Зимнее время в Украине — о чем УЗ предупредила пассажиров поездов

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 16:20
обновлено: 16:24
Переход на зимнее время — в Укрзализныце объяснили, что делать пассажирам утренних рейсов
Пассажирка поезда. Фото: УЗ/Telegram

Многие пассажиры Укрзализныци могут путаться во времени отправления поездов ввиду перевода часовой стрелки. Однако в компании заявили, что информация на билетах указана с учетом перехода страны на зимнее время.

Об этом заявила пресс-служба УЗ в официальном Telegram-канале.

Читайте также:

Как не опоздать на утренний рейс УЗ

В Украине планировали отказаться от перевода часовой стрелки с 2025 года, однако соответствующий законопроект №4201, принятый во втором чтении и направленный на подпись президента, так и не вступил в силу. Поэтому в ночь с 25 на 26 октября в 04:00 все часы переведут на час назад — на 03:00.

Пассажирам, которые будут направляться на утренние рейсы, Укрзализныця порекомендовала проверить время, дабы не опоздать на поезд. Период отправления на билетах указан с учетом уже переведенных часов. При этом современные гаджеты автоматически обновляют время, а механические устройства необходимо настраивать самостоятельно.

Как получить компенсацию за билет УЗ

Ранее мы рассказывали, как пассажирам вернуть деньги за билет Укрзализныци. Нередко случается, что вынужденные обстоятельства приводят к разрушению планов, из-за чего приходится отменять бронирование места в поезде. При этом украинцам компенсируют расходы в полном объеме только в отдельных случаях, а именно:

  • отмены рейса по вине перевозчика;
  • задержки поезда на более чем 1 час по вине компании;
  • непредоставления пассажиру места, указанного в проездном документе;
  • опоздания на поезд из пункта пересадки по вине перевозчика.

Частичная компенсация, согласно Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, предусмотрена в случае опоздания на рейс по личным причинам. Владельцу билета не возвращают стоимость плацкарты, НДС, комиссионный сбор и оплату комплекта постельного белья.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинские поезда иногда задерживаются, чтобы дождаться пассажиров. В Укрзализныце назвали рекорд ожидания — 479 минут. Опоздавшие путешественники могут ехать попутным рейсом без доплат.

Также мы писали, что в купе поезда Киев-Варшава упала верхняя полка, едва не травмировав пассажирку. В Укрзализныце заверили, что проверят все вагоны на наличие недостатков в причастном депо.

Укрзализныця поезда перевод часов зимнее время билеты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
