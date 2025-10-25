Перехід на зимовий час — в Укрзалізниці пояснили, що робити пасажирам ранкових рейсів

Пасажирка поїзду. Фото: УЗ/Telegram

Чимало пасажирів Укрзалізниці можуть плутатися в часі відправлення поїздів з огляду на переведення годинникової стрілки. Однак у компанії заявили, що інформація на квитках зазначена з урахуванням переходу країни на зимовий час.

Про це заявила пресслужба УЗ в офіційному Telegram-каналі.

В Україні планували відмовитися від переведення годинникової стрілки з 2025 року, однак відповідний законопроєкт №4201, ухвалений у другому читанні та направлений на підпис президента, так і не набрав чинності. Тому в ніч із 25 на 26 жовтня о 04:00 всі годинники переведуть на годину назад — на 03:00.

Пасажирам, які прямуватимуть на ранкові рейси, Укрзалізниця порекомендувала перевірити час, аби не спізнитися на поїзд. Період відправлення на квитках зазначено з урахуванням уже переведеного годинника. При цьому сучасні гаджети автоматично оновлюють час, а механічні пристрої необхідно налаштовувати самостійно.

Раніше ми розповідали, як пасажирам повернути гроші за квиток Укрзалізниці. Нерідко трапляється, що вимушені обставини призводять до руйнування планів, через що доводиться скасовувати бронювання місця в поїзді. Водночас українцям компенсують витрати в повному обсязі тільки в окремих випадках, а саме:

скасування рейсу з вини перевізника;

затримки потяга на більш ніж 1 годину з вини компанії;

ненадання пасажиру місця, зазначеного в проїзному документі;

запізнення на поїзд з пункту пересадки з вини перевізника.

Часткова компенсація, згідно з Правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, передбачена в разі запізнення на рейс з особистих причин. Власнику квитка не повертають вартість плацкарти, ПДВ, комісійний збір і оплату комплекту постільної білизни.

Нагадаємо, українські поїзди іноді затримуються, щоб дочекатися пасажирів. В Укрзалізниці назвали рекорд очікування — 479 хвилин. Мандрівники, які запізнилися, можуть їхати попутним рейсом без доплат.

Також ми писали, що в купе поїзда Київ–Варшава впала верхня полиця, ледь не травмувавши пасажирку. В Укрзалізниці запевнили, що перевірять усі вагони на наявність недоліків у причетному депо.