Головна Економіка Зимовий час в Україні — про що УЗ попередила пасажирів поїздів

Зимовий час в Україні — про що УЗ попередила пасажирів поїздів

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 16:20
Оновлено: 16:24
Перехід на зимовий час — в Укрзалізниці пояснили, що робити пасажирам ранкових рейсів
Пасажирка поїзду. Фото: УЗ/Telegram

Чимало пасажирів Укрзалізниці можуть плутатися в часі відправлення поїздів з огляду на переведення годинникової стрілки. Однак у компанії заявили, що інформація на квитках зазначена з урахуванням переходу країни на зимовий час.

Про це заявила пресслужба УЗ в офіційному Telegram-каналі.

Читайте також:

Як не спізнитися на ранковий рейс УЗ

В Україні планували відмовитися від переведення годинникової стрілки з 2025 року, однак відповідний законопроєкт №4201, ухвалений у другому читанні та направлений на підпис президента, так і не набрав чинності. Тому в ніч із 25 на 26 жовтня о 04:00 всі годинники переведуть на годину назад — на 03:00.

Пасажирам, які прямуватимуть на ранкові рейси, Укрзалізниця порекомендувала перевірити час, аби не спізнитися на поїзд. Період відправлення на квитках зазначено з урахуванням уже переведеного годинника. При цьому сучасні гаджети автоматично оновлюють час, а механічні пристрої необхідно налаштовувати самостійно.

Як отримати компенсацію за квиток УЗ

Раніше ми розповідали, як пасажирам повернути гроші за квиток Укрзалізниці. Нерідко трапляється, що вимушені обставини призводять до руйнування планів, через що доводиться скасовувати бронювання місця в поїзді. Водночас українцям компенсують витрати в повному обсязі тільки в окремих випадках, а саме:

  • скасування рейсу з вини перевізника;
  • затримки потяга на більш ніж 1 годину з вини компанії;
  • ненадання пасажиру місця, зазначеного в проїзному документі;
  • запізнення на поїзд з пункту пересадки з вини перевізника.

Часткова компенсація, згідно з Правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, передбачена в разі запізнення на рейс з особистих причин. Власнику квитка не повертають вартість плацкарти, ПДВ, комісійний збір і оплату комплекту постільної білизни.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українські поїзди іноді затримуються, щоб дочекатися пасажирів. В Укрзалізниці назвали рекорд очікування — 479 хвилин. Мандрівники, які запізнилися, можуть їхати попутним рейсом без доплат.

Також ми писали, що в купе поїзда Київ–Варшава впала верхня полиця, ледь не травмувавши пасажирку. В Укрзалізниці запевнили, що перевірять усі вагони на наявність недоліків у причетному депо.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
