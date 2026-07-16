Жилищные ваучеры для ВПЛ изменят с 1 августа: кто лишится права на помощь

Люди на улице, покупка жилья. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

В Украине меняют правила программы жилищных ваучеров для ВПЛ. Уже с 1 августа часть переселенцев больше не сможет воспользоваться этой помощью. Правительство объясняет изменения необходимостью более эффективного использования бюджетных средств и оказания помощи тем людям, у которых действительно нет другого жилья.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на общественную организацию "ВПЛ Украины".

Кто больше не сможет получить жилищный ваучер

С 1 августа это право утратят несколько категорий переселенцев.

В частности, помощь не будет предоставляться ВПЛ, которые после 24 февраля 2022 года до момента подачи заявления лишились жилья, находящегося в собственности. Например, если человек продал или подарил квартиру или дом в регионе, который не находится под оккупацией и где нет активных боевых действий.

Также не смогут воспользоваться программой те, кто уже участвовал в льготной ипотечной программе и приобрел жилье через "еОселю".

Кроме того, изменения коснутся переселенцев, которые зарегистрировали место жительства на временно оккупированной территории уже после того, как населенный пункт оказался под контролем России.

Кого новые ограничения не коснутся

Не стоит беспокоиться переселенцам, которые уже получили жилищный ваучер или подали документы до вступления новых правил в силу.

Как и раньше, претендовать на помощь смогут ВПЛ, которые:

не имеют в собственности другого жилья;

не пользовались программой "еОселя";

были зарегистрированы на временно оккупированной территории еще до ее оккупации;

соответствуют другим условиям программы.

Можно ли будет совместить ваучер с программой "еОселя"

Отдельно меняются правила использования жилищного ваучера в сочетании с программой льготной ипотеки. С 1 августа нельзя будет сначала оформить "еОселю", а затем обратиться за жилищным ваучером под эту ипотеку.

Но разрешен другой порядок: сначала получить жилищный ваучер, а уже потом использовать его в качестве первоначального взноса для оформления "еОсели".

Однако известно, что такая возможность заработает только после принятия некоторых законодательных изменений. Речь идет о законопроекте №15335, который должен технически позволить использовать ваучер в качестве стартового взноса на приобретение жилья.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о средствах программы "Зимняя поддержка", в рамках которой некоторые категории граждан могли получить дополнительную помощь от государства. Часть людей, которым выплаты были назначены, но средства не поступили, сможет получить эти деньги уже летом. Речь идет о выплатах в размере 6 500 гривен, которые получат только те граждане, которым помощь официально назначили еще в 2025 году, но по разным причинам не перечислили.

Также Новини.LIVE писали, что правительство заложило в Бюджетную декларацию прогнозируемые размеры прожиточного минимума на 2027 год. Согласно документу, этот показатель может вырасти до 3 559 гривен на одного человека, а для отдельных категорий населения суммы будут следующими: 3 124 гривны для детей до 6 лет, 3 895 гривен для детей от 6 до 18 лет, 3 691 гривна для трудоспособных лиц и 2 878 гривен для людей, утративших трудоспособность.