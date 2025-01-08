Новое основание для раскрытия банковской тайны – кто будет иметь доступ к информации

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 8 января 2025 года подписал закон № 4174-IX, который расширяет перечень оснований для раскрытия банковской тайны. Информацию о счетах украинцев смогут получать нотариусы для установления опеки над имуществом физических лиц, признанных безвестно отсутствующими или пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады.

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Что смогут узнать нотариусы

Закон "О банках и банковской деятельности" дополнят пунктом о раскрытии банковской тайны нотариусам по их запросам относительно:

наличия счетов (вкладов)/электронных кошельков физического лица;

остатка средств/электронных денег, банковских металлов на счетах;

движимого имущества, находящегося на хранении и/или в залоге банка;

наличия договоров о предоставлении в аренду индивидуального банковского сейфа;

наличия счетов условного хранения (эскроу) и денежных средств на этих счетах, предназначенных для перечисления бенефициарам.

Эти сведения будут предоставляться для принятия мер с целью установления опеки над имуществом украинцев, которых решением суда признали безвестно отсутствующими или пропавшими без вести при особых обстоятельствах. То есть члены семьи таких лиц смогут законно заботиться об имуществе человека до его возвращения.

Закон о новых основаниях для раскрытия банковской тайны подписали. Фото: скриншот

Также банковскую тайну относительно имущества будут раскрывать по запросам нотариусов, должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных на совершение нотариальных действий, и консульских учреждений для совершения ими охраны наследственного имущества.

Речь идет о выдаче свидетельства о праве на наследство или праве собственности на долю в общем имуществе на основании заявления или в случае смерти одного из супругов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, на фоне слухов о якобы раскрытии банковской тайны из-за программы "Национальный кэшбэк" Ощадбанк обратился к клиентам с заявлением. В финучреждении объяснили, что персональные данные украинцев, не имеющие никакого отношения к программе, не передают государственным органам.

Также мы писали, что карточки украинцев могут блокировать из-за подозрительных финансовых операций. Учитывая усиление финансового мониторинга, клиентам банков рекомендуют следить за транзакциями. Например, не принимать/отправлять большие суммы средств другим физическим лицам регулярно.