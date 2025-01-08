Нова підстава для розкриття банківської таємниці – хто матиме доступ до інформації

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський 8 січня 2025 року підписав закон № 4174-IX, який розширює перелік підстав для розкриття банківської таємниці. Інформацію про рахунки українців зможуть отримувати нотаріуси для встановлення опіки над майном фізичних осіб, визнаних безвісно відсутніми чи зниклими безвісти за особливих обставин.

Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради.

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Що зможуть дізнатися нотаріуси

Закон "Про банки і банківську діяльність" доповнять пунктом про розкриття банківської таємниці нотаріусам на їхні запити щодо:

наявності рахунків (вкладів)/електронних гаманців фізичної особи;

залишку коштів/електронних грошей, банківських металів на рахунках;

рухомого майна, яке перебуває на зберіганні та/або в заставі банку;

наявності договорів про надання в оренду індивідуального банківського сейфа;

наявності рахунків умовного зберігання (ескроу) та грошових коштів на цих рахунках, призначених для перерахування бенефіціарам.

Ці відомості надаватимуть для вжиття заходів з метою встановлення опіки над майном українців, яких рішенням суду визнали безвісно відсутніми чи зниклими безвісти за особливих обставин. Тобто члени сім’ї таких осіб матимуть змогу законно дбати про майно людини до її повернення.

Закон про нові підстави для розкриття банківської таємниці підписали. Фото: скриншот

Так само банківську таємницю щодо майна розкриватимуть на запити нотаріусів, посадовців органів місцевого самоврядування, уповноважених на вчинення нотаріальних дій, і консульських установ для вчинення ними заходів охорони спадкового майна.

Йдеться про видачу свідоцтва щодо права на спадщину або права власності на частку у спільному майні на підставі заяви чи у разі смерті одного з подружжя.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, на тлі чуток про нібито розкриття банківської таємниці через програму "Національний кешбек" Ощадбанк звернувся до клієнтів із заявою. У фінустанові пояснили, що персональні дані українців, які не мають жодного відношення до програми, не передають державним органам.

Також ми писали, що картки українців можуть блокувати через підозрілі фінансові операції. З огляду на посилення фінансового моніторингу клієнтам банків рекомендують слідкувати за транзакціями. Наприклад, не приймати/відправляти великі суми коштів іншим фізичним особам регулярно.