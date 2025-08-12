В Украине планируют повысить стипендии — Зеленский уточнил, когда это произойдет

Президент Владимир Зеленский. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение определенных выплат в 2026 году. Речь идет о стипендиях для студентов. Глава государства уточнил, что будут рассматривать вариант повышения сумм для всех украинцев, которые получают образование, а не только отдельных категорий.

Об этом Зеленский заявил на Украинском молодежном форуме 2025: Молодь Тут!", передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

К чему готовиться студентам

Отмечается, что Владимир Зеленский обсудил с правительством, в частности премьер-министром Юлией Свириденко и министром финансов Сергеем Марченко, возможность повысить размеры стипендий для всех студентов уже в следующем году. По уточнению президента, этого давно не делали, хотя потребность существует.

"Уже сейчас мы будем увеличивать поддержку для всех, кто имеет значительные результаты в учебе. Мы продолжаем соответствующие программы, будем поощрять к достижению больших результатов", — добавил Зеленский.

На эту задачу будет предусмотрен соответствующий финансовый ресурс. В то же время президент Украины не уточнил, на какую сумму повышения ждать студентам высших учебных заведений.

Сколько получают студенты в 2025

Существуют различные виды стипендий. Например, академическая, которую назначают за высокие учебные результаты. Размер зависит от типа заведения:

профессионально-техническое образование — 1 250 грн/мес.;

колледжи и техникумы — 1 510 грн/мес.;

университеты — 2 000 грн/мес.

Отдельно назначают стипендии Кабинета Министров и президентские. Студенты профессионального предвысшего образования получают от 3 020 до 3 320 грн/мес, а высших учебных заведений — от 4 000 до 4 400 грн/мес.

Также существуют социальные стипендии для представителей льготных категорий. Например, детям-сиротам и лишенным родительской опеки выплачивают 4 794 грн/мес. (если студенту до 18 лет).

Другие льготники могут рассчитывать на сумму от 450 до 1 180 грн/мес. в зависимости от учебного заведения. Это дети из многодетных малообеспеченных семей, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, ВПЛ, лица с инвалидностью, дети участников боевых действий и др.

Что такое национальная стипендия

Ранее мы рассказывали, что бывший заместитель министра образования Михаил Винницкий рассказал о рассмотрении в Верховной Раде законопроекта № 10399 о введении так называемых национальных стипендий. В случае его одобрения некоторым студентам будут выплачивать повышенные суммы — на уровне минимальной зарплаты в Украине.

"Академическая стипендия — около 2 100 грн. Повышенная стипендия доходит почти до 3 000 грн. Этого недостаточно. И мы понимаем, что стипендиальное обеспечение требует повышения... Это для наших сильнейших абитуриентов, которые будут иметь самые высокие баллы", — отметил Винницкий.

Ко всему прочему, с 1 сентября 2025 года вырастут размеры академических стипендий Президента Украины. Правительство одобрило изменения в постановление, согласно которым учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования будут получать 6 320 грн, студенты колледжей — 7 600 грн, студенты университетов — 10 000 грн, аспиранты — 23 700 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые студенты могут получить выплаты от государства в размере 17 000 грн и больше. Средства предусмотрены молодежи, которая сдала два предмета НМТ на 150 баллов. На сумму от 25 000 грн могут рассчитывать студенты со 170 баллами.

Также мы писали, что Владимир Зеленский поручил правительству упростить условия поступления в учреждения высшего образования. Рассматривается вариант введения зимней вступительной кампании, дабы молодежи не приходилось ждать год в случае неудачи летом.